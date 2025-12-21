आगरा: निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरी, 7 लोग मलबे में दबे, 4 की हालत नाजुक

ताज नगरी आगरा में रविवार को नमक मंडी इलाके में हादसा हो गया, जहां बेसमेंट निर्माण के दौरान दीवार गिर गई. घटना में सात लोग मलबे में दब गए जिन्हें बाहर निकाल कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इनमें से चार लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक मलबे में दबे सभी मजदूर अलाव ताप रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया. यहां मौके पर एसडीएम समेत पुलिस बल मौजूद है.