आगरा: निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरी, 7 लोग मलबे में दबे, 4 की हालत नाजुक

हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा: निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरी, 7 लोग मलबे में दबे, 4 की हालत नाजुक

Agra Wall Collapse: आगरा के नमक मंडी इलाके में बेसमेंट के निर्माण के दौरान दीवार गिरने से हादसा हो गया, जिसके मलबे में 7 लोग दब गए. इनमें से 4 लोगों गंभीर रूप से घायल हो गए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Dec 2025 03:03 PM (IST)
ताज नगरी आगरा में रविवार को नमक मंडी इलाके में हादसा हो गया, जहां बेसमेंट निर्माण के दौरान दीवार गिर गई. घटना में सात लोग मलबे में दब गए जिन्हें बाहर निकाल कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इनमें से चार लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक मलबे में दबे सभी मजदूर अलाव ताप रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया. यहां मौके पर एसडीएम समेत पुलिस बल मौजूद है.

Published at : 21 Dec 2025 03:03 PM (IST)
Agra News UP NEWS
