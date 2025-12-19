हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गुजरात में आज जारी होगी SIR ड्राफ्ट मतदाता सूची, जानिए नाम जांचने का पूरा तरीका

Gujarat SIR Voter List: गुजरात में निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आज ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी. मतदाता 18 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 19 Dec 2025 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

गुजरात में निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की प्रक्रिया इस समय पूरे जोर-शोर से चल रही है. राज्यभर में 100 प्रतिशत मतदाता गणना पूरी होने के बाद आज ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जा रही है. दोपहर तक यह सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी, जिसके बाद मतदाता ऑनलाइन अपने नाम और विवरण की जांच कर सकेंगे.

नाम नहीं मिला तो एक महीने का समय मिलेगा

अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि ऐसे मतदाताओं को नाम जोड़ने, हटाने या विवरण में सुधार के लिए दावा या आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका दिया जाएगा. यह प्रक्रिया आज 19 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 18 जनवरी 2026 तक चलेगी. यानी पूरे एक महीने का समय मतदाताओं के पास होगा.

ऑनलाइन ऐसे जांचें ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम

ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाता घर बैठे अपने नाम की जांच कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर में CEO Gujarat सर्च करना होगा और “CEO Gujarat- Gujarat State Portal” पर क्लिक कर वेबसाइट खोलनी होगी. इसके बाद “List of Absent/Shifted/Dead Voters” नाम का एक नीले रंग का शीर्षक दिखेगा.

यहां गुजरात के सभी 33 जिलों की सूची होगी. अपने जिले के सामने दिए गए “Show” बटन पर क्लिक करें. फिर जिले की विधानसभा क्षेत्रों की सूची खुलेगी, जिसमें से अपनी विधानसभा चुननी होगी. इसके बाद एक गूगल ड्राइव फोल्डर खुलेगा, जहां बूथ-वार पीडीएफ फाइलें होंगी. अपने बूथ नंबर से जुड़ी पीडीएफ खोलकर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं.

पीडीएफ में क्या-क्या जानकारी मिलेगी

बूथ से संबंधित पीडीएफ फाइल में बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO का नाम, पदनाम और रिपोर्ट होगी. इसमें कुल मतदाताओं की संख्या, मृत मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता, डुप्लीकेट मतदाता और अनुपस्थित मतदाताओं का पूरा ब्यौरा दिया गया होगा. इसके नीचे जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी अलग सूची होगी, जिसमें नाम हटाने का कारण भी साफ-साफ लिखा होगा.

SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को जो फॉर्म दिया गया था, उसमें बूथ नंबर लिखा गया था. अगर किसी के पास यह जानकारी नहीं है तो वह अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या किसी स्थानीय राजनीतिक दल के प्रतिनिधि से संपर्क कर सकता है.

राजनीतिक दलों को भी मिलेगी ड्राफ्ट सूची

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक भी होगी. इसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी अपने-अपने जिलों में राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट सूची की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराएंगे.

ASD मतदाताओं की सूची पहले ही तैयार

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी मतदान केंद्रों पर BLO और बूथ लेवल एजेंट (BLA) की बैठकें पूरी हो चुकी हैं. अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं यानी ASD मतदाताओं की सूचियां पहले ही साझा की जा चुकी हैं.

मतदाता CEO गुजरात वेबसाइट के अलावा voters.eci.gov.in वेबसाइट, ECINET मोबाइल ऐप, अपने BLO से संपर्क कर या जिला निर्वाचन अधिकारी, ERO और AERO के कार्यालय जाकर भी अपने मतदाता विवरण की जांच कर सकते हैं.

Published at : 19 Dec 2025 02:21 PM (IST)
GUJARAT NEWS SIR SIR Voter List
Embed widget