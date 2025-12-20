'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार (19 नवंबर) को विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल वायु प्रदूषण पर बहस शुरू करने के बाद भी अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे और इसी मुद्दे पर उन्होंने (विपक्षी नेताओं) ने प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बोलने नहीं दिया.

किरेन रिजिजू ने इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए कहा, 'ये प्रियंका वाड्रा गांधी के नाम पर दर्ज था और उन्हें मुख्य वक्ता होना था लेकिन उन्होंने खुद ही प्रियंका गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया. अब मैं इस बात के कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालना चाहता कि कांग्रेस ने प्रदूषण पर प्रियंका गांधी के बोलने के मौके को कैसे बाधित किया.'

प्रियंका गांधी के बारे में रिजिजू ने क्या कहा

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कुर्सियों और मेजों पर चढ़कर बिल्कुल असभ्य और अलोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार कर प्रदूषण पर चर्चा को पटरी से उतार दिया. प्रियंका गांधी के बारे में अपने विचार साझा करते हुए रिजिजू ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान उनकी प्रस्तुतियां संतुलित और अन्य विपक्षी सदस्यों की तुलना में अधिक स्वीकार्य थीं.

प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए रिजिजू ने कहा कि प्रियंका ने अपने भाषण पर नियंत्रण बनाए रखा और अपनी टिप्पणियों से कोई विवाद पैदा नहीं किया. रिजिजू ने प्रियंका गांधी के व्यवहार की भी सराहना की. जब उनसे पूछा गया कि संसदीय कार्य मंत्री के रूप में प्रियंका और सोनिया गांधी से बात करना राहुल गांधी से बात करने की तुलना में कितना आसान है तो रिजिजू ने कहा कि प्रियंका विचारों और सुझावों को लेकर थोड़ी अधिक एक्टिव रहती हैं.

कांग्रेस पर रिजिजू ने साधा निशाना

दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर संसद में हुए हंगामे पर रिजिजू ने कहा कि प्रदूषण पर विस्तृत चर्चा के लिए पूरा दिन निर्धारित किया गया था और समय भी पहले से आवंटित था. हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अचानक कुर्सियों और मेजों पर चढ़ गए और संसदीय कार्यवाही को बाधित कर हंगामा किया.

