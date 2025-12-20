नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म 'अखंडा 2: थांडवम' ने रणवीर सिंह की धुरंधर से टक्कर लेते हुए बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता शानदार तरीके से पूरा किया है. फिल्म ने पहले सात दिनों में बेहतरीन परफॉर्म किया और अनुमानित 76.75 करोड़ रुपये का भारतीय नेट कलेक्शन कर लिया. वहीं अब ये रिलीज के दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. चलिए यहां जानते हैं 'अखंडा 2: थांडवम' ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को कितनी कमाई की है?

'अखंडा 2: थांडवम' ने 8वें दिन कितनी की कमाई?

'अखंडा 2: थांडवम' की शुरुआत दमदार हुई थी और इसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसके बाद ओपनिंग वीकेंड पर भी इसका कारोबार ठीक रहा. हालांकि वीकडेज मे ये फिल्म सिंगल डिजीट में ही कमाई कर पाई. इस फिल्म ने नागा चैतन्य की 'थंडेल' के लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर मेगा-ब्लॉकबस्टर बनने के मामले में यह फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने रिलीज के पहले हफ्ते में 76.75 करोड़ की कमाई की है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'अखंडा 2: थांडवम' ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 1.75 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ इस फिल्म की 8 दिनों की कुल कमाई अब 78.50 करोड़ रुपये हो गई है.

शतक लगाने से कितनी दूर है 'अखंडा 2: थांडवम'

'अखंडा 2: थांडवम' की कमाई में बेशक अब गिरावट दर्ज की जा रही है लेकिन ये फिल्म शतक लगाने से कुछ ही करोड़ दूर रह गई है. दरअसल 100 करोड़ी क्लब में शामिल होने के लिए इसे बस 21.50 करोड़ की कमाई करने की और जरूरत है. अगर वीकेंड में फिल्म की कमाई में तेजी आती है तो उम्मीद है कि ये 100 करोड़ के कल्ब में शामिल हो जाएगी. हालांकि ये अब इतना आसान नहीं है क्योंकि पहले से धुरंधर से मुकाबला कर रही इस फिल्म को अब अवतार फायर एंड ऐश से भी मुकाबला करना पड़ेगा. इन दोनों बड़ी फिल्मो के बीच देखने वाली बात होगी कि 'अखंडा 2: थांडवम' अपने दूसरे वीकेंड पर कैसा परफॉर्म कर पाती है.

'अखंडा 2' के बारे में सब कुछ

'अखंडा 2' एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर है जिसमें नंदामुरी बालकृष्ण अखंडा के रूप में अपनी भूमिका दोहराते हैं, जो एक पौराणिक देवता हैं और बुराई से लड़ते हैं तथा अलौकिक शक्तियों से लैस हैं. इस सीक्वल में, आधी पिनीसेट्टी के रूप में एक नये और खतरनाक खलनायक की एंट्री हुई है जिसका अलौकिक शक्तियों से भी संबंध है

'अखंडा 2' की ओटीटी रिलीज़

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की बात करें तो, ऐसी खबरें हैं कि 'अखंडा 2' नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इसके डिजिटल राइट्स हासिल कर लिए हैं. हालांकि मेकर्स ने इसके डिजिटल डेब्यू को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.