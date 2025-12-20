हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब

'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित कर एसआईआर अभियान योगदान देने की अपील की. सीएम ने सपा और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर निशाना साधा है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 20 Dec 2025 06:47 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में अपना शत प्रतिशत योगदान दें. एसआई आर में लगने वाली आपकी मेहनत लोकतंत्र के लिए है, इसलिए घर-घर संपर्क करें. एक-एक नाम जुड़वाने का काम करें. मतदाता सूची में कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए. कार्यकर्ता घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाने का कार्य करें.

दरअअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) की दोपहर बाद योगिराज बाबा गम्भीरनाथ प्रेक्षागृह में एसआईआर अभियान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे. बैठक में बीजेपी महानगर के सात मंडलों के पदाधिकारी-कार्यकर्ता शामिल हुए.

सपा-कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर साधा निशाना

इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, वही लोग एसआईआर पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं. वह जीते तो उनका पुरुषार्थ और अगर वह हारते हैं तो इवीएम को दोषी ठहराते हैं. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का यही एकमात्र मुद्दा है. 

'लोकतंत्र की मजबूती में देना होगा सभी को योगदान'

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा. विपक्षी पार्टियां नहीं चाहतीं कि लोकतंत्र मजबूत हो. मुख्यमंत्री ने एसआईआर अभियान को एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में सभी को अपना योगदान देना होगा. उन्होंने मंडल अध्यक्षों से एसआईआर के तहत अब तक किए गए कार्यों का वृत्त लिया और प्रारूप 6, 7 और 8 का बैग भी कार्यकर्ताओं को दिया.

बैठक में सांसद रविकिशन सहित ये लोग रहे मौजूद

बैठक को सांसद रविकिशन शुक्ल, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ.धर्मेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया. विषय प्रस्तावना, स्वागत भाषण व आभार ज्ञापन महानगर संयोजक राजेश गुप्ता ने तथा संचालन महामंत्री अच्युतानंद शाही ने किया.

बैठक में विधायक विपिन सिंह, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष  विश्वजितांशु सिंह आशु, डॉ. सत्येन्द्र सिन्हा, महानगर महामंत्री ओमप्रकाश शर्मा, इन्द्रमणि उपाध्याय, महानगर इकाई के अन्य पदाधिकारी, राप्ती नगर, मालवीय नगर, दीनदयाल नगर, गोरक्ष नगर, आर्य नगर, बिस्मिल नगर व गीता नगर मंडलों के अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक आदि उपस्थित रहे.

Published at : 20 Dec 2025 06:46 AM (IST)
UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath
