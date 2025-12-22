100 करोड़ कमाना आज आम बात है, लेकिन पहली बार ऐसा करने वाला एक्टर कौन था?

1980 के दशक में बॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब का नाम सुनते ही लोग हैरान हो जाते थे क्योंकि उस समय इतनी कमाई किसी फिल्म से करना असंभव सा लगता था. हालांकि वक्त बदला और ये सपना हकीकत बना. वो दिन 17 दिसंबर 1982 का था. जब कोई फिल्म ग्लोबल लेवल पर 100 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड बनाई. वो फिल्म थी ‘डिस्को डांसर’.

मिथुन के करियर की पहली ब्लॉकबस्टर

‘डिस्को डांसर’ सुभाष बब्बर ने डायरेक्ट किया था. यह फिल्म उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल साबित हुई. यह फिल्म उस समय की सबसे हाइएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी और इसके गाने भी दर्शकों के बीच सुपरहिट रहे. यह फिल्म मिथुन चक्रवर्ती के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट फिल्म साबित हुई थी. इससे पहले उनकी सभी बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हो रही थीं.





2 करोड़ में बनी थी फिल्म

सैकनिल्क की रिपोर्ट की मानें तो, ‘डिस्को डांसर’ का बजट सिर्फ 2 करोड़ था. भारत में फिल्म ने करीब 6.42 करोड़ कमाई थी. हालांकि इसका असली धमाका तो सोवियत संघ और विदेशों में हुआ.





इस फिल्म ने अकेले ही रूस में 70 करोड़ कमा कर एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया. इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 100 करोड़ था. छोटी सी फिल्म ने साबित किया कि सही एक्टिंग और जबरदस्त म्यूजिक के कॉम्बिनेशन से पूरी दुनिया को जीत सकते हैं.

‘गजनी’ ने सेट किया नया बेंचमार्क

‘डिस्को डांसर’ बॉलीवुड की पहली फिल्म जिसने दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था. लेकिन अगर बात भारतीय बॉक्स ऑफिस की करें तो 100 करोड़ क्लब की नींव आमिर खान की ‘गजनी’ फिल्म ने रखी थी. यह फिल्म साल 2008 रिलीज हुई थी. यह पहली हिंदी फिल्म थी जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया.





फिल्म 2005 की तमिल फिल्म ‘गजनी’ का हिंदी रीमेक थी. इस फिल्म का निर्देशन ए. राजा ने किया था. फिल्म में आमिर ने ए.राघुनाथन किरदार निभाया जो अपनी प्रेमिका की हत्या का बदला लेने के लिए अंधाधुंध कोशिश करता है.