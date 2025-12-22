UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK

चीन के रहमो करम पर पलने वाला पाकिस्तान अफ्रीकी देश लीबिया को हथियार की बड़ी खेप बेचने की तैयारी में है. पाकिस्तान 400 करोड़ डॉलर से अधिक का हथियार लीबिया को बेचेगा. यह डील पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी हथियारों की बिक्री में से एक है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया पर आर्म्स इम्बार्गो लगाया हुआ है, जिसके तहत लीबिया को हथियार और सैन्य उपकरण बेचने और उससे खरीदने पर प्रतिबंध है.

मुनीर और सद्दाम खलीफा की बैठक में हुई डील

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के तहत पाकिस्तान, लीबियन नेशनल आर्मी (एलएनए) को हथियार बेचेगा. पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते लीबिया के बेंगाजी शहर का दौरा किया था. यहां उन्होंने लीबिया आर्मी के डेप्युटी कमांडर-इन-चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तार से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच आर्म्स डील पर बात तय हुई. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सेना ने अभी तक इस पर बयान जारी नहीं किया है.

16 जेएफ-17 फाइटर जेट का जिक्र

रॉयटर्स ने दावा है कि उसने इस डील पर मुहर लगने से पहले की एक कॉपी देखी थी, जिसमें 16 जेएफ-17 फाइटर जेट का जिक्र था. JF-17 एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के एक अधिकारी ने डील को सही बताया.

पाकिस्तानी अधिकारियों में से एक ने बताया कि इस सौदे में जमीन, समुद्र और वायु सेना के लिए उपकरणों की बिक्री शामिल है, जो ढाई साल की अवधि में पूरी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि इसमें जेएफ-17 लड़ाकू विमान भी शामिल हो सकते हैं। दो अधिकारियों ने बताया कि सौदे का मूल्य 4 अरब डॉलर से अधिक है, जबकि अन्य दो ने कहा कि यह 4.6 अरब डॉलर का है.

लीबियन आर्मी ने कही थी डिफेंस डील की बात

लीबियन नेशनल आर्मी के आधिकारिक मीडिया चैनल ने रविवार को बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील किया है, जिसमें हथियारों की बिक्री, ज्वाइंट ट्रेनिंग और मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग शामिल है.तीन पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते से संयुक्त राष्ट्र के किसी भी हथियार प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं हुआ है.

एक अधिकारी ने कहा कि लीबिया के साथ समझौते करने वाला पाकिस्तान अकेला देश नहीं है. दूसरे ने कहा कि लीबिया पर कोई प्रतिबंध नहीं है. एक अन्य पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि तीसरे ने कहा कि ईंधन निर्यात में बढ़ोतरी को देखते हुए लीबियाई अधिकारियों के पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध देखने को मिल रहे हैं.