दिग्गज क्रिकेटर के घर टूटा दुखों का पहाड़, पिता के निधन पर किया इमोशनल पोस्ट

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदिग्गज क्रिकेटर के घर टूटा दुखों का पहाड़, पिता के निधन पर किया इमोशनल पोस्ट

दिग्गज क्रिकेटर के घर टूटा दुखों का पहाड़, पिता के निधन पर किया इमोशनल पोस्ट

Michael Vaughan Father Death: इंग्लैंड के दिग्गज प्लेयर माइकल वॉन के पिता का आकस्मिक निधन हो गया है. कई दिग्गज क्रिकेटरों ने इस दुखद मौके पर संवेदना प्रकट की.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Dec 2025 10:21 PM (IST)
इंग्लैंड के दिग्गज प्लेयर माइकल वॉन के पिता का आकस्मिक निधन हो गया है. माइकल वॉन इसी कारण एशेज सीरीज को बीच में छोड़कर इंग्लैंड वापस लौट गए हैं. दिग्गज क्रिकेटर ने बताया कि वो पिता के स्वर्ग सिधारने से पहले उनके साथ कुछ समय बिता पाए. माइकल के पिता ग्राहम वॉन कैंसर से जूझ रहे थे.

सोमवार को माइकल वॉन ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपने हीरो, अपने गुरु, सच्चे दोस्त और सबसे अच्छे पिता को खो दिया. माइकल वॉन ने बताया कि यह उनके लिए अच्छा रहा कि वो अपने पिता के अंतिम 30 घंटों में उनके साथ रह सके. इंग्लैंड के दिग्गज प्लेयर ने अपने पिता की याद में लंबा-चौड़ा भावुक मैसेज शेयर किया.

ग्राहम वॉन ने शेफील्ड स्थित सेंट ल्यूक हॉस्पिस में अंतिम सांस ली और माइकल वॉन के भाई की बाहों में दम तोड़ा. अन्य परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद रहे. कई पूर्व क्रिकेटरों ने इस दुखद समय में संवेदना व्यक्त की. वसीम जाफर, केविन पीटरसन और जेम्स फॉकनर समेत अन्य क्रिकेटरों ने भी गहरी संवेदना प्रकट की है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Michael Vaughan (@michaelvaughan)

पिछले दिनों माइकल वॉन एशेज सीरीज की ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा बने हुए थे और ऑस्ट्रेलिया में ठहरे हुए थे. मगर पिता की तबीयत बिगड़ने के चलते वापस इंग्लैंड चले गए थे. एशेज सीरीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. सीरीज में अभी दो मुकाबले और खेले जाने हैं.

माइकल वॉन ने साल 2009 में अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया था. उन्होंने अपने लंबे-चौड़े करियर में 82 टेस्ट और 86 वनडे मैचों में इंग्लैंड टीम की कप्तानी की. उन्हीं की कप्तानी में इंग्लैंड ने एशेज 2005 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में उन्होंने 7728 रन बनाए थे.

भारत नहीं, इस टीम के लिए खेलेंगे रोहित-सूर्यकुमार और शिवम दुबे, जायसवाल भी मचाएंगे गदर!

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 22 Dec 2025 10:21 PM (IST)
MICHAEL VAUGHAN Michael Vaughan News
