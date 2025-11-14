एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
बिहार नतीजों के बाद किसानों की बड़ी खुशखबरी, बढ़कर मिलेंगे किसान योजना में पैसे
Bihar Elections Result: बिहार नतीजों के बाद किसानों में नई उम्मीद जागी है. क्योंकि किसान योजना में सालाना मिलने वाली रकम बढ़ने की संभावना दिख रही है. जान लीजिए डिटेल.
बिहार चुनाव के नतीजे जैसे-जैसे साफ हो रहे हैं. किसानों में उम्मीद की रफ्तार और तेज दिख रही है. शुरुआती रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी 90 से ज्यादा सीटों पर पहुंचती दिख रही है. इस माहौल ने किसानों के बीच एक नई उम्मीद जगा दी है.
Published at : 14 Nov 2025 03:15 PM (IST)
