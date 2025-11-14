हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीबिहार नतीजों के बाद किसानों की बड़ी खुशखबरी, बढ़कर मिलेंगे किसान योजना में पैसे

बिहार नतीजों के बाद किसानों की बड़ी खुशखबरी, बढ़कर मिलेंगे किसान योजना में पैसे

Bihar Elections Result: बिहार नतीजों के बाद किसानों में नई उम्मीद जागी है. क्योंकि किसान योजना में सालाना मिलने वाली रकम बढ़ने की संभावना दिख रही है. जान लीजिए डिटेल.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Bihar Elections Result: बिहार नतीजों के बाद किसानों में नई उम्मीद जागी है. क्योंकि किसान योजना में सालाना मिलने वाली रकम बढ़ने की संभावना दिख रही है. जान लीजिए डिटेल.

बिहार चुनाव के नतीजे जैसे-जैसे साफ हो रहे हैं. किसानों में उम्मीद की रफ्तार और तेज दिख रही है. शुरुआती रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी 90 से ज्यादा सीटों पर पहुंचती दिख रही है. इस माहौल ने किसानों के बीच एक नई उम्मीद जगा दी है.

1/6
अगर बिहार में NDA फिर से सरकार बनाती है. तो किसानों की इनकम बढ़ सकती है. फिलहाल किसानों को पीएम किसानों योजना में 6 हजार रुपये मिलते हैं. बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही यह रकम 6 नहीं बल्कि 9 हजार रुपये हो सकती है.
अगर बिहार में NDA फिर से सरकार बनाती है. तो किसानों की इनकम बढ़ सकती है. फिलहाल किसानों को पीएम किसानों योजना में 6 हजार रुपये मिलते हैं. बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही यह रकम 6 नहीं बल्कि 9 हजार रुपये हो सकती है.
2/6
इसी संभावना ने किसानों को राहत की सांस दी है. क्योंकि इससे उनकी सालाना आय सीधी बढ़ जाएगी. पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये भेजती है. यानी कुल 6 हजार रुपये.
इसी संभावना ने किसानों को राहत की सांस दी है. क्योंकि इससे उनकी सालाना आय सीधी बढ़ जाएगी. पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये भेजती है. यानी कुल 6 हजार रुपये.
3/6
यह पैसा सीधे बैंक खातों में आता है. अब सवाल यह है कि बिहार के किसानों के लिए यह रकम कैसे बढ़ेगी. तो आपको बता दें दरअसल. चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में साफ कहा था कि मौजूदा 6 हजार रुपये के अलावा किसानों को अतिरिक्त 3 हजार रुपये और दिए जाएंगे. यानी कुल 9 हजार रुपये का सालाना लाभ.
यह पैसा सीधे बैंक खातों में आता है. अब सवाल यह है कि बिहार के किसानों के लिए यह रकम कैसे बढ़ेगी. तो आपको बता दें दरअसल. चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में साफ कहा था कि मौजूदा 6 हजार रुपये के अलावा किसानों को अतिरिक्त 3 हजार रुपये और दिए जाएंगे. यानी कुल 9 हजार रुपये का सालाना लाभ.
4/6
अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर किस्त में 1 हजार रुपये एक्सट्रा मिल सकते हैं. एनडीए के संकल्प पत्र में इस बढ़ी हुई रकम को कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि नाम दिया गया है. इसके तहत केंद्र सरकार की तीन किस्तों के साथ-साथ राज्य सरकार भी 1-1 हजार रुपये जोड़ देगी
अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर किस्त में 1 हजार रुपये एक्सट्रा मिल सकते हैं. एनडीए के संकल्प पत्र में इस बढ़ी हुई रकम को कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि नाम दिया गया है. इसके तहत केंद्र सरकार की तीन किस्तों के साथ-साथ राज्य सरकार भी 1-1 हजार रुपये जोड़ देगी
5/6
यानी हर किस्त 2 हजार नहीं बल्कि 3 हजार रुपये की हो जाएगी. यह राशि सीधे किसानों के खातों में भेजने की बात कही गई है. बिहार में करीब 73 लाख किसान पीएम किसान योजना से जुड़े हैं. अगर यह वादा लागू हो गया तो इन किसानों को सीधा फायदा होगा.
यानी हर किस्त 2 हजार नहीं बल्कि 3 हजार रुपये की हो जाएगी. यह राशि सीधे किसानों के खातों में भेजने की बात कही गई है. बिहार में करीब 73 लाख किसान पीएम किसान योजना से जुड़े हैं. अगर यह वादा लागू हो गया तो इन किसानों को सीधा फायदा होगा.
6/6
फिलहाल यह साफ नहीं है कि एक्सट्रा 3 हजार रुपये पाने के लिए किसानों को कोई अलग आवेदन करना होगा या नहीं. हो सकता है कि पहले से लाभ ले रहे किसानों को अपने आप ही इस योजना में शामिल किया जा सकता है. हालांकि सरकार बनने के बाद ही स्थिति पूरी साफ हो पाएगी.
फिलहाल यह साफ नहीं है कि एक्सट्रा 3 हजार रुपये पाने के लिए किसानों को कोई अलग आवेदन करना होगा या नहीं. हो सकता है कि पहले से लाभ ले रहे किसानों को अपने आप ही इस योजना में शामिल किया जा सकता है. हालांकि सरकार बनने के बाद ही स्थिति पूरी साफ हो पाएगी.
Published at : 14 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Tags :
Bihar Election Result PM Kisan Yojana Utility News BIHAR ELECTION

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
