विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 विराट कोहली और रोहित शर्मा की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि दोनों दिग्गज सालों बाद इस टूर्नामेंट में खेलने जा रहे हैं. बुधवार, 24 दिसंबर को टूर्नामेंट के पहले दिन दोनों दिग्गज एक्शन में होंगे, दिल्ली का मैच आंध्र और मुंबई का मुकाबला सिक्किम के साथ है. लेकिन फैंस के लिए बुरी खबर है, दिल्ली और मुंबई के ग्रुप मैचों का लाइव प्रसारण नहीं होगा.

दिल्ली टीम में शामिल विराट कोहली 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे, वह आखिरी बार 2010 में खेलने उतरे थे. मुंबई के खिलाड़ी रोहित शर्मा भी 7 साल बाद इस टूर्नामेंट में खेलने जा रहे हैं. जब से इन दोनों की उपलब्धता के बारे में पता चला है, फैंस उनके मुकाबलों को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इस बीच पहले ये खबर आई थी कि बेंगलुरु में दिल्ली बनाम आंध्र मैच खाली स्टेडियम में होगा, इसमें फैंस की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी.

दिल्ली और मुंबई के मैचों का लाइव प्रसारण नहीं

दिल्ली बनाम आंध्र मैच बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होगा, जिसमें फैंस की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी. पहले ये मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना था, जहां आरसीबी की विक्ट्री परेड में मची भगदड़ के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई थी. स्टेडियम में तो फैंस विराट को लाइव नहीं देख पाएंगे, अब उनका मैच भी फैंस टीवी पर नहीं देख पाएंगे. रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के ग्रुप स्टेज के मैचों का लाइव प्रसारण नहीं होगा.

दिल्ली की तरह मुंबई के ग्रुप मैचों का भी टीवी पर लाइव प्रसारण नहीं होगा. मुंबई का पहला मैच 24 दिसंबर को सिक्किम के साथ है. ग्रुप स्टेज में मुंबई के सभी मैच जयपुर में होंगे.

मुंबई के मैच में फैंस को मिलेगी स्टेडियम में एंट्री?

रिपोर्ट के अनुसार मुंबई बनाम सिक्किम मैच में फैंस को स्टेडियम में एंट्री मिलेगी, ये मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. रोहित शर्मा और विराट कोहली अपनी अपनी टीमों के लिए शुरूआती 2 मैचों में ही खेलेंगे. रोहित और कोहली, टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, वे सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट में देश के लिए खेलते हैं. भारत की अगली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होगी.