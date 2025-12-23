एक्सप्लोरर
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
ईशा देओल पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद खुद को संभाल रही है. धर्मेंद्र के जाने के बाद पूरी फैमिली गमगीन है. हाल ही में ईशा देओल को एयरपोर्ट पर देखा गया.
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया. उनके निधन के बाद देओल फैमिली पूरी तरह टूट गई. ईशा देओल भी पिता के चले जाने से टूट गई हैं. वो सोशल मीडिया पर भी पिता को याद कर इमोशनल हो गईं.
Published at : 23 Dec 2025 06:18 PM (IST)
