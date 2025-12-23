पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी

ईशा देओल पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद खुद को संभाल रही है. धर्मेंद्र के जाने के बाद पूरी फैमिली गमगीन है. हाल ही में ईशा देओल को एयरपोर्ट पर देखा गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 06:18 PM (IST)
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया. उनके निधन के बाद देओल फैमिली पूरी तरह टूट गई. ईशा देओल भी पिता के चले जाने से टूट गई हैं. वो सोशल मीडिया पर भी पिता को याद कर इमोशनल हो गईं.

ईशा देओल को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. एयरपोर्ट से उनकी फोटोज औ वीडियोज वायरल हैं.
ईशा को ब्लैक आउटफिट में देखा गया. उन्होंने बालों को खुला छोड़ा था.
Published at : 23 Dec 2025 06:18 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Esha Deol

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
