प्रोस्टेट कैंसर और नींद की समस्या: जानें पुरुषों में रातभर जागने के प्रमुख कारण
इस थेरेपी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम किया जाता है ताकि कैंसर की वृद्धि धीमी हो सके. लेकिन यह थेरेपी नींद और रूटीन पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डालती है.
पुरुषों में कैंसर का सबसे आम प्रकार अब प्रोस्टेट कैंसर बन गया है. इसका इलाज आसान नहीं है और अक्सर इसके लिए हार्मोन थेरेपी (एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी – ADT) का यूज किया जाता है.इस थेरेपी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम किया जाता है ताकि कैंसर की वृद्धि धीमी हो सके. लेकिन यह थेरेपी नींद और रूटीन पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डालती है. नींद की कमी शरीर और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक होती है. तो आइए जानते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर और नींद की समस्या के पुरुषों में रात भर जागने के प्रमुख कारण क्या हैं.
Published at : 23 Dec 2025 09:21 PM (IST)
वजन घटाने से पहले दिमाग का रखें ख्याल, 2026 में मेंटल हेल्थ के लिए आजमाएं ये 5 जरूरी टिप्स
