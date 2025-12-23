प्रोस्टेट कैंसर और नींद की समस्या: जानें पुरुषों में रातभर जागने के प्रमुख कारण

प्रोस्टेट कैंसर की वृद्धि मुख्य रूप से पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पर निर्भर करती है. हार्मोन थेरेपी (ADT) शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम करती है. इससे ट्यूमर की वृद्धि धीमी होती है, लेकिन थेरेपी के कारण मरीजों को हॉट फ्लैश, रात में पसीना, थकान और मूड में बदलाव जैसी समस्याएं होती हैं. ये सभी लक्षण नींद में बाधा डालते हैं.