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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा अपडेट, दीवाली-छठ के लिए कब शुरू होगी बुकिंग?

ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा अपडेट, दीवाली-छठ के लिए कब शुरू होगी बुकिंग?

Indian Railway Ticket Booking: क्या आप भी दीवाली और छठ पर घर जाने वालों के लिए ट्रेन की कन्फर्म टिकट मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि त्योहार के समय ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 12 Aug 2026 06:03 PM (IST)
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  • बुकिंग में नाम, आयु, स्टॉपेज जानकारी सही भरें।

Indian Railway Ticket Booking: अगस्त से कई सारे त्योहार की शुरुआत हो जाती है. अभी कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है, फिर सितंबर में भी कई सारे त्योहार पड़ेंगे. अक्टूबर और नंवबर के समय दीवाली और छठ का त्योहार आता है. ऐसे में जो लोग हर साल ट्रेन से दीवाली और छठ के समय घर जाते हैं उन्हें जरूर पता होगा कि इस समय ट्रेन में जबरदस्त भीड़ होती है और एसी से लेकर जनरल कोच तक की सीटें भर जाती है. लेकिन अगर थोड़ी तेजी दिखाई जाए और समय रहते टिकट बुक करें, तो आपको दीवाली और छठ पर घर जाने के लिए टिकट मिल सकता है. 

कन्फर्म टिकट के लिए जानें टिप्स

  • लोग जिस ट्रेन से अक्सर सफर करते हैं तो वे सोचते हैं कि उसी ट्रेन का टिकट मिल जाए.
  • एक ही ट्रेन के इंतजार में बैठे रहना बिल्कुल ठीक नहीं है. इससे अच्छा होगा कि आप उसी रूट की दूसरी ट्रेन में सीट चेक करें.
  • अगर आपको स्लीपर में सीट नहीं मिल रही है तो आप 3AC, 2AC में भी सीट चेक करें.
  • इसके अलावा अगर आपको उस डेट पर टिकट नहीं मिल रही है, जिस डेट पर आपने सफर करने का प्लान बनाया था. संभव हो तो एक दिन पहले और बाद की टिकट चेक करें.
  • साथ ही सुबह 8 बजे बुकिंग के लिए लॉगिन करके रखें. 

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कितने दिन पहले करें टिकट बुक?

अगर आपका दीवाली और छठ के समय घर जाना है तो आप 60 दिन पहले (लगभग 2 महीने) पहले से ट्रेन का रिजर्वेशन करा सकते हैं. मान लीजिए, अगर आपको 20 अक्टूबर को सफर करना है तो आप 21 अगस्त से टिकट बुक कर सकते हैं. यानी यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले  रिजर्वेशन शुरू होता है.

कुछ बातों का खास रखें ध्यान 

  • टिकट बुक करते समय जल्दबाजी में गलत नाम, उम्र या फिर तारीख न दर्ज करें.
  • सभी जानकारी को सही दर्ज करें, ताकि सफर के दौरान दिक्कत न हो.
  • टिकट बुक करने से पहले ही देख लें कि ट्रेन का स्टॉपेज आपके स्टेशन पर है या नहीं.
  • साथ वापसी की तारीख तय करके उसका भी टिकट समय रहते बुक कर लें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 12 Aug 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Ticket Booking Chhath Utility News Confirmed Ticket
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