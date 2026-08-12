ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा अपडेट, दीवाली-छठ के लिए कब शुरू होगी बुकिंग?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बुकिंग में नाम, आयु, स्टॉपेज जानकारी सही भरें।

Indian Railway Ticket Booking: अगस्त से कई सारे त्योहार की शुरुआत हो जाती है. अभी कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है, फिर सितंबर में भी कई सारे त्योहार पड़ेंगे. अक्टूबर और नंवबर के समय दीवाली और छठ का त्योहार आता है. ऐसे में जो लोग हर साल ट्रेन से दीवाली और छठ के समय घर जाते हैं उन्हें जरूर पता होगा कि इस समय ट्रेन में जबरदस्त भीड़ होती है और एसी से लेकर जनरल कोच तक की सीटें भर जाती है. लेकिन अगर थोड़ी तेजी दिखाई जाए और समय रहते टिकट बुक करें, तो आपको दीवाली और छठ पर घर जाने के लिए टिकट मिल सकता है.

कन्फर्म टिकट के लिए जानें टिप्स

लोग जिस ट्रेन से अक्सर सफर करते हैं तो वे सोचते हैं कि उसी ट्रेन का टिकट मिल जाए.

एक ही ट्रेन के इंतजार में बैठे रहना बिल्कुल ठीक नहीं है. इससे अच्छा होगा कि आप उसी रूट की दूसरी ट्रेन में सीट चेक करें.

अगर आपको स्लीपर में सीट नहीं मिल रही है तो आप 3AC, 2AC में भी सीट चेक करें.

इसके अलावा अगर आपको उस डेट पर टिकट नहीं मिल रही है, जिस डेट पर आपने सफर करने का प्लान बनाया था. संभव हो तो एक दिन पहले और बाद की टिकट चेक करें.

साथ ही सुबह 8 बजे बुकिंग के लिए लॉगिन करके रखें.

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कितने दिन पहले करें टिकट बुक?

अगर आपका दीवाली और छठ के समय घर जाना है तो आप 60 दिन पहले (लगभग 2 महीने) पहले से ट्रेन का रिजर्वेशन करा सकते हैं. मान लीजिए, अगर आपको 20 अक्टूबर को सफर करना है तो आप 21 अगस्त से टिकट बुक कर सकते हैं. यानी यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले रिजर्वेशन शुरू होता है.

कुछ बातों का खास रखें ध्यान

टिकट बुक करते समय जल्दबाजी में गलत नाम, उम्र या फिर तारीख न दर्ज करें.

सभी जानकारी को सही दर्ज करें, ताकि सफर के दौरान दिक्कत न हो.

टिकट बुक करने से पहले ही देख लें कि ट्रेन का स्टॉपेज आपके स्टेशन पर है या नहीं.

साथ वापसी की तारीख तय करके उसका भी टिकट समय रहते बुक कर लें.

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