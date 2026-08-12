मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘‘इटैलियन माता जी उन्हें...’’, सरकार पर हमलावर राहुल गांधी पर कंगना का बड़ा हमला

‘‘इटैलियन माता जी उन्हें...’’, सरकार पर हमलावर राहुल गांधी पर कंगना का बड़ा हमला

कंगना ने कहा कि एक ही सांस में आप ये कह रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए कि गोली कैसी चली और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमें आपकी बात भी नहीं सुननी है.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 12 Aug 2026 08:08 PM (IST)
Preferred Sources

Kangana Ranaut Attacks Rahul Gandhi: संसद में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की मांग पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं. इसी मुद्दे को लेकर अब बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर तीखा सियासी हमला बोला है. कंगना ने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद की कार्यवाही को बाधित कर देश और संसद का मजाक बना रहा है.

कंगना रनौत ने कहा कि विपक्ष एक ही समय में सरकार से जवाब भी मांग रहा है और दूसरी तरफ सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है. उन्होंने राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ही सांस में यह कहा जा रहा है कि गोली कैसे चली, इसका जवाब चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की बात नहीं सुननी है.

कंगना का बड़ा हमला

कंगना ने आगे दावा किया कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है. उन्होंने कहा कि संसद में इस तरह का रवैया देश के लोकतांत्रिक संस्थानों का मजाक बनाने जैसा है. कंगना के मुताबिक, विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और संसद को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए.

इसके बाद कंगना ने राहुल गांधी के परिवार और राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर भी विवादित टिप्पणी की. उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा कि उनकी ‘‘इटैलियन माता जी’’ ने उन्हें लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया है. कंगना ने सवाल उठाया कि अगर राहुल गांधी की मां इटैलियन नहीं होतीं, तो उनका राजनीतिक अस्तित्व क्या होता.

तेज होती सियासी बयानबाजी

कंगना के इस बयान के बाद एक बार फिर राहुल गांधी और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज होने के आसार हैं. एक तरफ राहुल गांधी छात्रों से जुड़े मामले में सरकार और गृह मंत्री से जवाब की मांग कर रहे हैं, वहीं बीजेपी नेता लगातार उन पर संसद की कार्यवाही बाधित करने और युवाओं के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं.

छात्रों से जुड़े विवाद और संसद में इसे लेकर जारी गतिरोध के बीच अब सियासी टकराव व्यक्तिगत हमलों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच और तीखी बयानबाजी देखने को मिल सकती है.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut RAHUL GANDHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘‘इटैलियन माता जी उन्हें...’’, सरकार पर हमलावर राहुल गांधी पर कंगना का बड़ा हमला
‘‘इटैलियन माता जी उन्हें...’’, सरकार पर हमलावर राहुल गांधी पर कंगना का बड़ा हमला
इंडिया
इमरान खान की मौत का सच क्या है? पाकिस्तानी सेना तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान
इमरान खान की मौत का सच क्या है? पाकिस्तानी सेना तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान
इंडिया
'शाह की चुप्पी ही...', विपक्षी नेताओं ने घेरा, राहुल से अखिलेश तक किसने क्या बोला? 
'शाह की चुप्पी ही...', विपक्षी नेताओं ने घेरा, राहुल से अखिलेश तक किसने क्या बोला? 
इंडिया
ये उत्पीड़न क्यों? घर पहुंची पुलिस तो सौरभ दास का आया रिएक्शन, पूछा- परिवार को क्यों डरा रहे?
ये उत्पीड़न क्यों? घर पहुंची पुलिस तो सौरभ दास का आया रिएक्शन, पूछा- परिवार को क्यों डरा रहे?
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Mannat-Vikrant के सेट पर 'truth और dare' का तड़काए, क-दूसरे की पोल खोलते आए नजर!
Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ये उत्पीड़न क्यों? घर पहुंची पुलिस तो सौरभ दास का आया रिएक्शन, पूछा- परिवार को क्यों डरा रहे?
ये उत्पीड़न क्यों? घर पहुंची पुलिस तो सौरभ दास का आया रिएक्शन, पूछा- परिवार को क्यों डरा रहे?
दिल्ली NCR
'अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम...', 15 अगस्त से क्या करने जा रही CJP? आशुतोष रांका ने बताया
'अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम...', 15 अगस्त से क्या करने जा रही CJP? आशुतोष रांका ने बताया
क्रिकेट
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
साउथ सिनेमा
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
इंडिया
CM विजय ने बदल दी राजनीति! केंद्र के प्लान के खिलाफ 2 दिनों में 2 प्रस्ताव, स्टालिन ने दिया साथ
CM विजय ने बदल दी राजनीति! केंद्र के प्लान के खिलाफ 2 दिनों में 2 प्रस्ताव, स्टालिन ने दिया साथ
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
इंडिया
'सारी फंडिंग सिर्फ RSS को ही मिले..', FCRA बिल को लेकर महुआ मोइत्रा ने कसा तंज
'सारी फंडिंग सिर्फ RSS को ही मिले..', FCRA बिल को लेकर महुआ मोइत्रा ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जनेऊ से लेकर शाकाहार और शराब तक... राम मंदिर में CEO पद के लिए कमेटी ने पूछे ये सवाल
जनेऊ से लेकर शाकाहार और शराब तक... राम मंदिर में CEO पद के लिए कमेटी ने पूछे ये सवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
ENT LIVE
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Embed widget