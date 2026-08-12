‘‘इटैलियन माता जी उन्हें...’’, सरकार पर हमलावर राहुल गांधी पर कंगना का बड़ा हमला

Kangana Ranaut Attacks Rahul Gandhi: संसद में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की मांग पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं. इसी मुद्दे को लेकर अब बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर तीखा सियासी हमला बोला है. कंगना ने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद की कार्यवाही को बाधित कर देश और संसद का मजाक बना रहा है.

कंगना रनौत ने कहा कि विपक्ष एक ही समय में सरकार से जवाब भी मांग रहा है और दूसरी तरफ सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है. उन्होंने राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ही सांस में यह कहा जा रहा है कि गोली कैसे चली, इसका जवाब चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की बात नहीं सुननी है.

कंगना का बड़ा हमला

कंगना ने आगे दावा किया कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है. उन्होंने कहा कि संसद में इस तरह का रवैया देश के लोकतांत्रिक संस्थानों का मजाक बनाने जैसा है. कंगना के मुताबिक, विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और संसद को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए.

इसके बाद कंगना ने राहुल गांधी के परिवार और राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर भी विवादित टिप्पणी की. उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा कि उनकी ‘‘इटैलियन माता जी’’ ने उन्हें लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया है. कंगना ने सवाल उठाया कि अगर राहुल गांधी की मां इटैलियन नहीं होतीं, तो उनका राजनीतिक अस्तित्व क्या होता.

तेज होती सियासी बयानबाजी

कंगना के इस बयान के बाद एक बार फिर राहुल गांधी और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज होने के आसार हैं. एक तरफ राहुल गांधी छात्रों से जुड़े मामले में सरकार और गृह मंत्री से जवाब की मांग कर रहे हैं, वहीं बीजेपी नेता लगातार उन पर संसद की कार्यवाही बाधित करने और युवाओं के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं.

छात्रों से जुड़े विवाद और संसद में इसे लेकर जारी गतिरोध के बीच अब सियासी टकराव व्यक्तिगत हमलों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच और तीखी बयानबाजी देखने को मिल सकती है.