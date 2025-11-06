किस उम्र तक के लोग बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड, जान लें पूरा प्रॉसेस

आपको बता दें आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए उम्र की कोई लिमिट तय नहीं की गई है. यह योजना परिवार आधारित है. यानी परिवार के हर सदस्य के नाम पर कार्ड बनाया जा सकता है. बच्चा हो या बुजुर्ग, सभी इसके पात्र हैं. बस परिवार का नाम सामाजिक आर्थिक जनगणनाकी सूची में होना जरूरी है.