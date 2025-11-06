हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किस उम्र तक के लोग बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड, जान लें पूरा प्रॉसेस

किस उम्र तक के लोग बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड, जान लें पूरा प्रॉसेस

Ayushman Card Age Limit: आयुष्मान कार्ड से लोग 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं. जानें किस उम्र कर के लोग कर सकते हैं आवेदन और क्या है आवेदन की प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Nov 2025 12:36 PM (IST)
Ayushman Card Age Limit: आयुष्मान कार्ड से लोग 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं. जानें किस उम्र कर के लोग कर सकते हैं आवेदन और क्या है आवेदन की प्रोसेस.

स्वास्थ्य सबकी जिंदगी का अहम पहलू होता है. ज़रा सी तबीयत बिगड़ने पर लोगों के काफी पैसे खर्च हो जाते हैं. ऐसे में इन खर्चों से बचने के लिए बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं. लेकिन हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता.

1/6
गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए केंद्र सरकार आयुष्मान कार्ड जारी करती है. जिसके तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है. इस कार्ड के लिए कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. आइए जानें कौन लोग और किस उम्र तक इसे बनवा सकते हैं.
गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए केंद्र सरकार आयुष्मान कार्ड जारी करती है. जिसके तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है. इस कार्ड के लिए कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. आइए जानें कौन लोग और किस उम्र तक इसे बनवा सकते हैं.
2/6
पीएम आयुष्मान भारत योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना है. इस योजना के तहत देश के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है. इसमें ऑपरेशन, भर्ती, टेस्ट और दवाओं का पूरा खर्च शामिल होता है.
पीएम आयुष्मान भारत योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना है. इस योजना के तहत देश के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है. इसमें ऑपरेशन, भर्ती, टेस्ट और दवाओं का पूरा खर्च शामिल होता है.
3/6
आपको बता दें आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए उम्र की कोई लिमिट तय नहीं की गई है. यह योजना परिवार आधारित है. यानी परिवार के हर सदस्य के नाम पर कार्ड बनाया जा सकता है. बच्चा हो या बुजुर्ग, सभी इसके पात्र हैं. बस परिवार का नाम सामाजिक आर्थिक जनगणनाकी सूची में होना जरूरी है.
आपको बता दें आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए उम्र की कोई लिमिट तय नहीं की गई है. यह योजना परिवार आधारित है. यानी परिवार के हर सदस्य के नाम पर कार्ड बनाया जा सकता है. बच्चा हो या बुजुर्ग, सभी इसके पात्र हैं. बस परिवार का नाम सामाजिक आर्थिक जनगणनाकी सूची में होना जरूरी है.
4/6
अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका परिवार इस सूची में शामिल हो सकता है. वहीं शहरी इलाकों में काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मचारी और छोटे दुकानदार भी इसके लिए योग्य हैं. योजना का मकसद ऐसे लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना है जो महंगा इलाज नहीं करा पाते.
अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका परिवार इस सूची में शामिल हो सकता है. वहीं शहरी इलाकों में काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मचारी और छोटे दुकानदार भी इसके लिए योग्य हैं. योजना का मकसद ऐसे लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना है जो महंगा इलाज नहीं करा पाते.
5/6
आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर होना चाहिए. इसके बिना आवेदन पूरा नहीं किया जा सकता. आधार से लिंक मोबाइल पर OTP आता है. जिससे आपकी पहचान वेरिफाई होती है. दस्तावेज़ सही होने पर कार्ड कुछ ही मिनटों में डिजिटली मिल जाता है.
आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर होना चाहिए. इसके बिना आवेदन पूरा नहीं किया जा सकता. आधार से लिंक मोबाइल पर OTP आता है. जिससे आपकी पहचान वेरिफाई होती है. दस्तावेज़ सही होने पर कार्ड कुछ ही मिनटों में डिजिटली मिल जाता है.
6/6
कार्ड बनवाने के लिए आप https://pmjay.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं या नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहां अधिकारी आपकी पात्रता जांचते हैं और कार्ड जारी करते हैं. आवेदन पूरी तरह फ्री है. इसके लिए किसी तरह की फीस नहीं देनी होती.
कार्ड बनवाने के लिए आप https://pmjay.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं या नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहां अधिकारी आपकी पात्रता जांचते हैं और कार्ड जारी करते हैं. आवेदन पूरी तरह फ्री है. इसके लिए किसी तरह की फीस नहीं देनी होती.
Published at : 06 Nov 2025 12:36 PM (IST)
Ayushman Card Utility News Free Treatment

