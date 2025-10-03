आधार कार्ड को अपडेट कराना हो गया है महंगा, जानें कितनी बढ़ गई फीस

कई बार लोगों से आधार कार्ड बनवाते वक्त कुछ ऐसी जानकारी दर्ज हो जाती है. जो बाद में बदलवानी पड़ती है. आधार में अपडेट करवाने के लिए UIDAI की ओर से सुविधा दी जाती है. कोई भी आधार में दर्ज जानकारी अपडेट करवा सकता है.