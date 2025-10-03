हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीआधार कार्ड को अपडेट कराना हो गया है महंगा, जानें कितनी बढ़ गई फीस

आधार कार्ड को अपडेट कराना हो गया है महंगा, जानें कितनी बढ़ गई फीस

Aadhaar Update Fees: आधार कार्ड अपडेट महंगा हो गया है. डेमोग्राफिक अपडेट के लिए और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए बढ़ा दी गई फीस. जान लीजिए कितना बढ़ गया चार्ज.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Oct 2025 01:34 PM (IST)
Aadhaar Update Fees: आधार कार्ड अपडेट महंगा हो गया है. डेमोग्राफिक अपडेट के लिए और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए बढ़ा दी गई फीस. जान लीजिए कितना बढ़ गया चार्ज.

आधार कार्ड भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डॉक्यूमेंट है. देश की लगभग 90% आबादी के पास आधार कार्ड है. बैंकिंग से लेकर सरकारी योजना तक कई कामों में इसकी जरूरत पड़ जाती है. बिना इसके लोगों के बहुत से काम अटक जाते हैं.

1/6
कई बार लोगों से आधार कार्ड बनवाते वक्त कुछ ऐसी जानकारी दर्ज हो जाती है. जो बाद में बदलवानी पड़ती है. आधार में अपडेट करवाने के लिए UIDAI की ओर से सुविधा दी जाती है. कोई भी आधार में दर्ज जानकारी अपडेट करवा सकता है.
कई बार लोगों से आधार कार्ड बनवाते वक्त कुछ ऐसी जानकारी दर्ज हो जाती है. जो बाद में बदलवानी पड़ती है. आधार में अपडेट करवाने के लिए UIDAI की ओर से सुविधा दी जाती है. कोई भी आधार में दर्ज जानकारी अपडेट करवा सकता है.
2/6
हालांकि इसमें अलग-अलग अपडेट के हिसाब से अलग-अलग लिमिट तय की गई है. जिसके लिए आपको फीस भी चुकानी होती है. आपको बता दें हाल ही में UIDAI की ओर से आधार में जानकारी अपडेट के लिए फीस बढ़ गई है.
हालांकि इसमें अलग-अलग अपडेट के हिसाब से अलग-अलग लिमिट तय की गई है. जिसके लिए आपको फीस भी चुकानी होती है. आपको बता दें हाल ही में UIDAI की ओर से आधार में जानकारी अपडेट के लिए फीस बढ़ गई है.
3/6
वहीं अगर जानकारी की बात करें तो इसमें डेमोग्राफिक अपडेट जैसे नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या ईमेल बदलवाने पर अब 75 रुपए देना होंगे. पहले यह फीस सिर्फ 50 रुपए थी. रेट में इस बदलाव से कई लोगों पर काफी प्रभाव पड़ेगा.
वहीं अगर जानकारी की बात करें तो इसमें डेमोग्राफिक अपडेट जैसे नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या ईमेल बदलवाने पर अब 75 रुपए देना होंगे. पहले यह फीस सिर्फ 50 रुपए थी. रेट में इस बदलाव से कई लोगों पर काफी प्रभाव पड़ेगा.
4/6
आधार में डेमोग्राफिक अपडेट बायोमेट्रिक अपडेट के साथ किया जाए तो कोई अलग चार्ज नहीं लगेगा. मतलब नाम, पता या मोबाइल बदलवाते समय अगर फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो भी अपडेट करनी हो तो सिर्फ डेमोग्राफिक फीस ही देनी होगी.
आधार में डेमोग्राफिक अपडेट बायोमेट्रिक अपडेट के साथ किया जाए तो कोई अलग चार्ज नहीं लगेगा. मतलब नाम, पता या मोबाइल बदलवाते समय अगर फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो भी अपडेट करनी हो तो सिर्फ डेमोग्राफिक फीस ही देनी होगी.
5/6
इसके अलावा आपको बताएं बायोमेट्रिक अपडेट यानी फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो बदलवाने के लिए अब 100 रुपये की जगह 125 रुपये देने पड़ सकते हैं. आपको बता दें 1 अक्टूबर से यह नई फीस लागू हो चुकी है. जिसे और भी बढ़ाया जा सकता है.
इसके अलावा आपको बताएं बायोमेट्रिक अपडेट यानी फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो बदलवाने के लिए अब 100 रुपये की जगह 125 रुपये देने पड़ सकते हैं. आपको बता दें 1 अक्टूबर से यह नई फीस लागू हो चुकी है. जिसे और भी बढ़ाया जा सकता है.
6/6
imaUIDAI की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2028 से बायोमेट्रिक अपडेट की फीस 125 रुपये से बढ़कर 150 रुपए हो सकती है. आप आधार अपडेट के लिए आप नजदीकी आधार केंद्र जा सकते हैं या ऑनलाइन पोर्टल से भी आवेदन कर सकते हैं.
imaUIDAI की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2028 से बायोमेट्रिक अपडेट की फीस 125 रुपये से बढ़कर 150 रुपए हो सकती है. आप आधार अपडेट के लिए आप नजदीकी आधार केंद्र जा सकते हैं या ऑनलाइन पोर्टल से भी आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 03 Oct 2025 01:34 PM (IST)
Tags :
Aadhaar Utility News Aadhaar Card Aadhaar Update

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Donald Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Tata Capital IPO: Grey Market से 55% सस्ता| Paisa Live
RBI की तरफ से Middle Class Investors के लिए बड़ी खबर!| Paisa Live
India-Bhutan Railway Connectivity से खुलेगा Tourism और business का रास्ता| Paisa Live
Trump की नई Tariff नीति: Hollywood को बढ़ावा, भारतीय फिल्मों को बड़ा झटका| Paisa Live
Bareilly Alert: जुमे पर 'किले' में तब्दील Bareilly, Internet बंद, चप्पे-चप्पे पर पहरा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
बॉलीवुड
मूंछों और आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग दिखे Salman Khan, 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई एक्टर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई सलमान खान की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
नौकरी
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget