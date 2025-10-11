आधार कार्ड में इतनी बार कर सकते हैं नाम अपडेट, जान लीजिए प्रोसेस

UIDAI के मुताबिक नाम में केवल दो बार बदलाव की परमिशन होती है. यानी अगर किसी व्यक्ति ने अपना नाम दो बार अपडेट करा लिया है. तो तीसरी बार उसे बदलाव नहीं करवा सकता है. अगर किसी के पास कोई वैध कारण या प्रमाण है तो UIDAI स्पेशल परमिशन पर चेक कर सकते हैं.