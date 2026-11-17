Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कीमत 1,099 यूरो से शुरू; कंपनी ने स्मार्ट बैंड 11 भी लॉन्च किया.

Xiaomi 18 Pro Series Launch : Xiaomi ने पेरिस में आयोजित अपने ग्लोबल लॉन्च इवेंट में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेश कर दिया है. इन दोनों स्मार्टफोन की सबसे खास बात इनका रियर AMOLED डिस्प्ले और Leica के साथ तैयार किया गया डुअल 200MP कैमरा सिस्टम है. कंपनी ने इस इवेंट में सिर्फ नए फोन ही नहीं अपने फिटनेस बैंड और ओपन-ईयर ईयरफोन की नई रेंज से भी पर्दा उठाया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max की कीमत और खास फीचर्स क्या हैं.

Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max के खास फीचर्स क्या हैं

Xiaomi 18 Pro सीरीज में कैमरा मॉड्यूल के साथ पीछे की तरफ एक सेकेंडरी AMOLED डिस्प्ले दी गई है. कंपनी के मुताबिक, इस स्क्रीन पर कॉल और नोटिफिकेशन देखे जा सकते हैं. फोन को टेबल पर उल्टा रखने के बाद भी यूजर कॉल करने वाले की जानकारी देख सकेंगे और स्क्रीन से ही कॉल रिसीव या रिजेक्ट कर सकेंगे. इसके अलावा Pin to Back Display फीचर की मदद से बोर्डिंग पास, QR कोड, ट्रांजिट बारकोड और रिमाइंडर भी इस छोटी स्क्रीन पर दिखाए जा सकेंगे.

Leica के साथ मिला डुअल 200MP कैमरा

फोटोग्राफी के लिए Xiaomi ने Leica के साथ मिलकर डुअल 200MP कैमरा सिस्टम पेश किया है. इसमें 200MP का मेन कैमरा और 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल है. इसके साथ नया Power Prism टेलीफोटो मॉड्यूल दिया गया है. कंपनी ने 150mm टेलीफोटो फोकल लेंथ और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी दिखाया है. फोन में AI Creativity Assistant भी दिया गया है. इसकी मदद से फोटो में मोशन ब्लर और रिफ्लेक्शन हटाने के साथ तस्वीरों का बैकग्राउंड बढ़ाया जा सकेगा.

Xiaomi 18 Pro सीरिज बैटरी और परफॉर्मेंस

Xiaomi 18 Pro में 6,000mAh और Pro Max में 7,050mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है. साथ ही दोनों फोन में Snapdragon प्लेटफॉर्म और गेमिंग के दौरान बेहतर तापमान बनाए रखने के लिए Loop LiquidCool कूलिंग सिस्टम दिया गया है.

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इतनी है दोनों फोन की कीमत

यूरोप में Xiaomi 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,399 यूरो (करीब 1.45 लाख रुपये) रखी गई है. यह 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है. वहीं Xiaomi 18 Pro Max के 16GB RAM और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 1,599 यूरो (करीब 1.66 लाख रुपये) है. यूरोप में इनकी प्री-बुकिंग शुरू हो गई है.

भारत में कब आएंगे फोन?

फिलहाल भारत में इन दोनों स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर कोई तारीख घोषित नहीं की गई है, हालांकि कुछ लीक्स में दावा किया गया है कि Xiaomi 18 Pro को भारत में दिसंबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है.

Xiaomi Smart Band 11 भी हुआ लॉन्च

Xiaomi ने आज ग्लोबल मार्केट में अपना नया Xiaomi Smart Band 11 भी लॉन्च किया है. इसमें 1.72 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 2,000 निट्स है. यह स्मार्ट बैंड हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन (SpO2) मॉनिटरिंग के साथ 150 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड सपोर्ट करता है. इसमें 21 दिनों तक की बैटरी लाइफ का दावा किया गया है. यूरोप में इसकी कीमत 59.99 यूरो (करीब 5,500 रुपये) रखी गई है, जबकि UAE में इसे AED 189 (करीब 5,000 रुपये) में पेश किया गया है.

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