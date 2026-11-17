Keep Paneer Fresh Longer: पनीर भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीज है, जिससे सब्जी से लेकर स्नैक्स तक कई तरह की डिश तैयार की जाती हैं. लेकिन ताजा पनीर को सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो यह जल्दी खराब होने लगता है. फ्रिज में रखने के बाद कई बार पनीर सूख जाता है, सख्त हो जाता है और उसका स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहता. ऐसे में पनीर को सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है.

पनीर को लंबे समय तक नरम और ताजा रखने के लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं. इसमें पानी में डुबोकर रखना, एयरटाइट डिब्बे का इस्तेमाल करना और जरूरत पड़ने पर हल्के गुनगुने पानी में भिगोना शामिल है. इन तरीकों से पनीर की नमी और सॉफ्टनेस काफी हद तक बनी रह सकती है.

ठंडे पानी में डुबोकर रखें पनीर

अगर आप ताजे पनीर को दो से तीन दिन तक नरम और ताजा रखना चाहते हैं, तो उसे ठंडे पानी में डुबोकर रख सकते हैं. इसके लिए एक साफ एयरटाइट डिब्बा लें और उसमें इतना ठंडा पानी भरें कि पनीर पूरी तरह पानी में डूब जाए. इसके बाद डिब्बे को फ्रिज में रख दें. इस तरीके में सबसे जरूरी बात है कि पानी को रोज बदलें. ऐसा करने से पनीर में नमी बनी रहती है और फ्रिज में रखने के दौरान उसके जल्दी सूखने का खतरा कम हो जाता है. अगर पनीर को सिर्फ खुला रख दिया जाए, तो उसकी सतह जल्दी सूख सकती है.





पनीर को खुला रखने की गलती न करें

कई लोग पनीर खरीदने के बाद उसे फ्रिज में किसी प्लेट या खुले बर्तन में रख देते हैं. ऐसा करने से पनीर जल्दी सूख सकता है. साथ ही फ्रिज में रखी दूसरी चीजों की गंध भी पनीर में आ सकती है. इससे बचने के लिए पनीर को हमेशा खाने के लिए सुरक्षित एयरटाइट डिब्बे में रखें. इससे पनीर सीधे फ्रिज की हवा के संपर्क में नहीं आएगा और उसकी नमी, स्वाद और बनावट बेहतर बनी रह सकती है.

ज्यादा दिनों के लिए फ्रीजर में रखें

अगर पनीर को कई दिनों या कुछ हफ्तों तक स्टोर करना है, तो उसे छोटे-छोटे हिस्सों में काट लें. हर हिस्से को अच्छी तरह फॉयल या प्लास्टिक फिल्म में लपेटें और फिर फ्रीजर के लिए सुरक्षित बैग में रख दें. जब पनीर इस्तेमाल करना हो, तो उसे पहले बाहर निकालकर पिघलने दें. इसे फ्रिज में रखकर या कमरे के तापमान पर रखकर धीरे-धीरे सामान्य तापमान पर लाया जा सकता है. इससे जरूरत के हिसाब से पनीर का इस्तेमाल करना आसान होगा और पूरा पनीर बार-बार बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

हल्के नमक वाले पानी में भी रख सकते हैं

ताजे या घर पर बने पनीर को कुछ दिनों तक बनाए रखने के लिए हल्के नमक वाले पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए पानी में थोड़ी मात्रा में नमक डालकर पनीर को उसमें भिगोकर रखें. हल्का नमक पनीर को नम बनाए रखने में मदद करता है और अवांछित बैक्टीरिया की बढ़त को धीमा कर सकता है. इससे पनीर की नरमी और दूध जैसी ताजगी कुछ समय तक बनी रह सकती है. हालांकि, पनीर को स्टोर करते समय साफ बर्तन और साफ पानी का इस्तेमाल करना जरूरी है.





सख्त पनीर को ऐसे करें नरम

कई बार फ्रिज में रखा पनीर सूखकर सख्त या रबड़ जैसा हो जाता है. अगर ऐसा पनीर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसे सीधे सब्जी में डालने के बजाय पहले हल्के गुनगुने पानी में भिगो सकते हैं. एक कटोरी में गुनगुना पानी लें और उसमें पनीर के टुकड़ों को करीब 10 से 15 मिनट के लिए डालकर रखें. इसके बाद पनीर को पानी से निकाल लें. इससे उसकी नरमी और स्पंजी बनावट वापस लाने में मदद मिल सकती है और खाना बनाने के बाद पनीर ज्यादा सॉफ्ट लग सकता है.

खराब पनीर की पहचान जरूर करें

पनीर को स्टोर करने का सही तरीका जानना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है इस्तेमाल से पहले उसकी स्थिति जांचना. अगर पनीर से खट्टी या असामान्य गंध आ रही है, उसका रंग पीला पड़ गया है या उस पर फफूंदी के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो उसे खाने से बचें. ऐसे पनीर को सिर्फ पानी से धोकर या पकाकर इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. अगर पनीर खराब हो चुका है, तो उसे फेंक देना ही बेहतर है.

इसे भी पढ़ें : Coriander Storage Tips: फ्रिज में धनिया जल्दी गल जाता है, अपनाएं ये खास ट्रिक

जरूरत के हिसाब से ही खरीदें पनीर

पनीर को खराब होने से बचाने का सबसे आसान तरीका यह है कि जरूरत के मुताबिक ही इसे खरीदें. बहुत ज्यादा पनीर एक साथ खरीदकर रखने से उसके खराब होने की संभावना बढ़ सकती है. अगर पनीर का इस्तेमाल कुछ दिनों के अंदर होना है, तो उसे साफ एयरटाइट डिब्बे में पानी के साथ फ्रिज में रखा जा सकता है. वहीं ज्यादा समय तक रखना हो तो छोटे हिस्सों में बांटकर फ्रीजर में स्टोर करना बेहतर विकल्प हो सकता है. इस तरह पनीर की बर्बादी कम होगी और जरूरत के समय आपको ताजा और नरम पनीर मिल सकेगा.

इसे भी पढ़ें : Bee Hive Prevention: घर में कभी नहीं लगेगा मधुमक्खी का छत्ता, बस कर लें यह जुगाड़