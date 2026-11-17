Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जेमिनी सक्रिय होने पर भी लाइट जलकर सूचित करती है.

Google Pixel 11 Pro : Google ने Pixel 11 Pro सीरीज में HiLight नाम का नया फीचर दिया है. इसके तहत फोन के पीछे कैमरा मॉड्यूल में लगी RGB LED लाइट अलग-अलग नोटिफिकेशन मिलने पर जलती है. इसका यूज शुरुआत में कुछ ही अलर्ट के लिए किया जा सकता था, लेकिन अब कंपनी ने इसका सपोर्ट बढ़ा दिया है. नवंबर में जारी Pixel Drop अपडेट के बाद अब WhatsApp पर मैसेज आने पर भी फोन की यह लाइट जलने लगेगी. अब यूजर्स को नया मैसेज आने की जानकारी पाने के लिए बार-बार फोन की स्क्रीन चेक करने की जरूरत नहीं होगी. फोन की LED लाइट ही उन्हें नए मैसेज का संकेत दे देगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि WhatsApp मैसेज के लिए भी HiLight LED कैसे काम करेगी

WhatsApp मैसेज के लिए HiLight LED कैसे काम करेगी?

Google ने हाल ही में Pixel स्मार्टफोन के लिए नया Pixel Drop अपडेट जारी किया था. इस अपडेट में कई नए फीचर्स और बदलाव शामिल किए गए. इनमें HiLight के लिए Google Messages का सपोर्ट भी जोड़ा गया था, हालांकि इस अपडेट के साथ एक और बदलाव सामने आया है, जिसका जिक्र कंपनी ने अपने आधिकारिक चेंजलॉग में नहीं किया था. रिपोर्ट के मुताबिक, अब Pixel 11 Pro सीरीज में WhatsApp मैसेज आने पर भी HiLight लाइट एक्टिव हो जाती है. इससे पहले WhatsApp के लिए यह सुविधा सिर्फ इनकमिंग कॉल के नोटिफिकेशन तक सीमित थी. अब मैसेज अलर्ट का सपोर्ट मिलने से यह फीचर पहले के मुकाबले ज्यादा काम का हो गया है. Google Messages और WhatsApp दोनों के नोटिफिकेशन अब इस लाइट के जरिए मिल सकेंगे.

Gemini एक्टिव होने पर भी जलती है लाइट

HiLight का यूज सिर्फ मैसेज और कॉल नोटिफिकेशन तक सीमित नहीं है. जब Pixel 11 Pro सीरीज में Gemini को एक्टिव किया जाता है और फोन उल्टा रखा होता है, तब भी यह लाइट जलती है. इससे यूजर को संकेत मिलता है कि Gemini एक्टिव है और उसकी बात सुन रहा है. इसके अलावा एक थर्ड-पार्टी डेवलपर ने HiLight Studio नाम का ऐप भी तैयार किया है. यह ऐप HiLight के लिए कस्टम पैटर्न और अलग-अलग लाइट इफेक्ट दिखाने की सुविधा देता है, हालांकि यह Google Play Store पर उपलब्ध नहीं है.

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नॉर्मल LED से कितना अलग है HiLight फीचर?

Pixel 11 Pro सीरीज में दी गई HiLight नॉर्मल नोटिफिकेशन LED नहीं है. पुराने स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन के लिए एक छोटी LED लाइट का यूज होता था, लेकिन Google ने इसमें RGB LED का पूरा सेट दिया है. इसकी मदद से फोन के पीछे अलग-अलग कलर की हल्की रोशनी दिखाई देती है. इस फीचर में कलर को कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी मिलता है, हालांकि यह सुविधा इस बात पर निर्भर करती है कि संबंधित ऐप HiLight को सपोर्ट करता है या नहीं. Google ने इसे Pixel 11 Pro सीरीज के कैमरा मॉड्यूल में जगह दी है.

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