13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रतिबंध के बावजूद विरोध प्रदर्शन करने के मामले में सशर्त जमानत पर बाहर आए CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की एक बार फिर विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेशी हुई है. उन्हें अपनी जमानत और उससे जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन (वेरिफिकेशन) कराना था. 13 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में जब उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा किया गया था, तब उन पर यह शर्त लगाई गई थी.

दोनों नेताओं को इससे पहले 23 अक्टूबर को SEM और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) ऋतु राज के सामने पेश किया गया था. यह तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई के दो दिन बाद की बात है, जहां वे सात दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे थे. उन्हें 17 नवंबर को अपनी जमानत और उससे जुड़े दस्तावेजों के सत्यापन के लिए फिर से आने का निर्देश दिया गया था.

सौरव ने नहीं बताया था पता

समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार,पिछली सुनवाई के दौरान, दास से दिल्ली में उनके मौजूदा पते का कोई ऐसा दस्तावेज देने को कहा गया था जिसकी पुष्टि की जा सके, क्योंकि वे पहले ऐसा कोई सबूत नहीं दे पाए थे. 21 अक्टूबर को अपनी रिहाई के समय, दोनों नेताओं ने SEM के सामने निजी मुचलके और जमानत बॉन्ड भरे थे. साथ ही, उन्होंने लिखित में यह भरोसा दिलाया था कि जब तक जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए 'डीनोटिफाइड' (अधिसूचना से बाहर) रखा गया है, तब तक वे वहां किसी विरोध प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी वादा किया था कि वे ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो.

पेशी पर बोले सौरव दास

पेशी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास ने कहा, इस सुनवाई का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में मेरे वर्तमान निवास स्थान की पुष्टि करना था. यह सबको पता है कि पुलिस को पहले से ही मालूम है कि मैं कहां रहता हूं. फिर भी, पिछले एक महीने से उनका यही कहना था कि वे इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं. हम आज इस पुष्टि की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यहां आए थे.

सौरव ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली में मेरे निवास स्थान की पुष्टि हो गई है. मैंने उनके द्वारा मांगे गए जरूरी दस्तावेज उन्हें सौंप दिए, लेकिन इस स्पष्ट शर्त के साथ कि इन्हें लीक नहीं किया जाना चाहिए. सुनवाई कर रहे जज ने आदेश दिया कि ये दस्तावेज चाहे वे अदालत, पुलिस या अभियोजन पक्ष के पास हों किसी भी हाल में लीक नहीं होने चाहिए."

#WATCH | Delhi: Cockroach Janta Party's Saurav Das says, "... The purpose of this hearing was, essentially, for them to verify my current place of residence in Delhi. It is a well-known fact that the police are already aware of where I live; yet, for the past month, they have claimed they were unable to verify it... We appeared today to facilitate this verification. I am pleased to announce that my residence in Delhi has now been verified. I provided the specific documents they requested, with the clear stipulation that they must not be leaked. The presiding judge issued an order stating that these documents—whether held by the court, the police, or the prosecution—must not be leaked..." — ANI (@ANI) November 17, 2026

बॉन्ड व लिखित वादों में बताई गई सभी शर्तों का पालन

कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे सुनवाई की हर तारीख पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हों और अपने बॉन्ड व लिखित वादों में बताई गई सभी शर्तों का पालन करें. यह पूरी कानूनी प्रक्रिया 13 अक्टूबर को कनॉट प्लेस और संसद मार्ग पुलिस स्टेशनों में दर्ज दो मामलों से जुड़ी है. आरोप है कि CJP के 14 सदस्य निजी परिसर के रास्ते जंतर-मंतर में घुस गए थे और पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डाली थी. इन मामलों में बिना अनुमति प्रवेश (trespass), सरकारी आदेश न मानने और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने जैसे कई आरोप शामिल हैं.

20 अक्टूबर को इन मामलों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था. पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर, दास और रांका 5 नवंबर को राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में भी पेश हुए थे. इन दोनों नेताओं को 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था और अगले दिन उन्हें पांच दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई थी, और फिर 21 अक्टूबर को SEM द्वारा उनके निजी और जमानती बॉन्ड स्वीकार किए जाने तथा उनके लिखित वचन दर्ज किए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.

इनपुट: पीटीआई