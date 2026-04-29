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फ्लाइट में Airplane Mode ऑन करना क्यों होता है जरूरी! असली वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
Airplane Mode in Flights: हवाई जहाज में कई संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं जो पायलट को नेविगेशन और कम्युनिकेशन में मदद करते हैं.
जब भी आप हवाई यात्रा करते हैं, टेकऑफ से पहले एक अनाउंसमेंट जरूर सुनाई देता है कृपया अपने फोन को Airplane Mode पर डाल लें. कई लोगों को यह सिर्फ एक औपचारिक नियम लगता है लेकिन इसके पीछे एक अहम वजह छिपी होती है. यह सिर्फ आपकी सुविधा के लिए नहीं बल्कि पूरी फ्लाइट की सुरक्षा और सिस्टम की स्थिरता से जुड़ा मामला है.
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Published at : 29 Apr 2026 01:33 PM (IST)
Tags :Airplane Mode TECH NEWS HINDI
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