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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीफ्लाइट में Airplane Mode ऑन करना क्यों होता है जरूरी! असली वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

फ्लाइट में Airplane Mode ऑन करना क्यों होता है जरूरी! असली वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Airplane Mode in Flights: हवाई जहाज में कई संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं जो पायलट को नेविगेशन और कम्युनिकेशन में मदद करते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 29 Apr 2026 01:34 PM (IST)
Airplane Mode in Flights: हवाई जहाज में कई संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं जो पायलट को नेविगेशन और कम्युनिकेशन में मदद करते हैं.

जब भी आप हवाई यात्रा करते हैं, टेकऑफ से पहले एक अनाउंसमेंट जरूर सुनाई देता है कृपया अपने फोन को Airplane Mode पर डाल लें. कई लोगों को यह सिर्फ एक औपचारिक नियम लगता है लेकिन इसके पीछे एक अहम वजह छिपी होती है. यह सिर्फ आपकी सुविधा के लिए नहीं बल्कि पूरी फ्लाइट की सुरक्षा और सिस्टम की स्थिरता से जुड़ा मामला है.

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Airplane Mode ऑन करते ही आपके फोन के सभी वायरलेस कनेक्शन जैसे मोबाइल नेटवर्क, कॉलिंग और डेटा बंद हो जाते हैं. यानी आपका फोन टावर से सिग्नल लेने या भेजने की कोशिश नहीं करता. हालांकि आप चाहें तो Wi-Fi और Bluetooth को अलग से ऑन कर सकते हैं लेकिन सामान्य नेटवर्क कनेक्टिविटी बंद हो जाती है.
Airplane Mode ऑन करते ही आपके फोन के सभी वायरलेस कनेक्शन जैसे मोबाइल नेटवर्क, कॉलिंग और डेटा बंद हो जाते हैं. यानी आपका फोन टावर से सिग्नल लेने या भेजने की कोशिश नहीं करता. हालांकि आप चाहें तो Wi-Fi और Bluetooth को अलग से ऑन कर सकते हैं लेकिन सामान्य नेटवर्क कनेक्टिविटी बंद हो जाती है.
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हवाई जहाज में कई संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं जो पायलट को नेविगेशन और कम्युनिकेशन में मदद करते हैं. अगर फ्लाइट में बैठे सैकड़ों लोग अपने फोन को सामान्य मोड में रखें तो सभी डिवाइस लगातार सिग्नल खोजने की कोशिश करेंगे.
हवाई जहाज में कई संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं जो पायलट को नेविगेशन और कम्युनिकेशन में मदद करते हैं. अगर फ्लाइट में बैठे सैकड़ों लोग अपने फोन को सामान्य मोड में रखें तो सभी डिवाइस लगातार सिग्नल खोजने की कोशिश करेंगे.
Published at : 29 Apr 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Airplane Mode TECH NEWS HINDI

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