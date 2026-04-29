फ्लाइट में Airplane Mode ऑन करना क्यों होता है जरूरी! असली वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Airplane Mode ऑन करते ही आपके फोन के सभी वायरलेस कनेक्शन जैसे मोबाइल नेटवर्क, कॉलिंग और डेटा बंद हो जाते हैं. यानी आपका फोन टावर से सिग्नल लेने या भेजने की कोशिश नहीं करता. हालांकि आप चाहें तो Wi-Fi और Bluetooth को अलग से ऑन कर सकते हैं लेकिन सामान्य नेटवर्क कनेक्टिविटी बंद हो जाती है.