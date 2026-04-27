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अब Windows Update नहीं करेगा मनमानी! 35 दिन तक रोकने का नया फीचर, यूजर्स को मिला पूरा कंट्रोल
Windows Update: नए फीचर के तहत अब यूजर्स Windows Update को अपनी जरूरत के हिसाब से टाल सकते हैं.
Microsoft ने आखिरकार विंडोज यूजर्स की उस परेशानी को समझ लिया है जिससे लगभग हर कोई कभी न कभी परेशान हुआ है. अक्सर ऐसा होता था कि कंप्यूटर अचानक अपडेट इंस्टॉल करना शुरू कर देता था और जरूरी काम के बीच सिस्टम रिस्टार्ट होने लगता था. अब कंपनी ने इस समस्या का हल निकालते हुए Windows Update में नया बदलाव किया है जिससे यूजर्स को पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल मिलने वाला है.
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Published at : 27 Apr 2026 03:37 PM (IST)
Tags :Microsoft Windows TECH NEWS HINDI
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