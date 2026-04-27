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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीअब Windows Update नहीं करेगा मनमानी! 35 दिन तक रोकने का नया फीचर, यूजर्स को मिला पूरा कंट्रोल

अब Windows Update नहीं करेगा मनमानी! 35 दिन तक रोकने का नया फीचर, यूजर्स को मिला पूरा कंट्रोल

Windows Update: नए फीचर के तहत अब यूजर्स Windows Update को अपनी जरूरत के हिसाब से टाल सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 27 Apr 2026 03:37 PM (IST)
Windows Update: नए फीचर के तहत अब यूजर्स Windows Update को अपनी जरूरत के हिसाब से टाल सकते हैं.

Microsoft ने आखिरकार विंडोज यूजर्स की उस परेशानी को समझ लिया है जिससे लगभग हर कोई कभी न कभी परेशान हुआ है. अक्सर ऐसा होता था कि कंप्यूटर अचानक अपडेट इंस्टॉल करना शुरू कर देता था और जरूरी काम के बीच सिस्टम रिस्टार्ट होने लगता था. अब कंपनी ने इस समस्या का हल निकालते हुए Windows Update में नया बदलाव किया है जिससे यूजर्स को पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल मिलने वाला है.

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नए फीचर के तहत अब यूजर्स Windows Update को अपनी जरूरत के हिसाब से टाल सकते हैं. सिस्टम में एक नया Pause विकल्प दिया गया है जिसके जरिए आप कैलेंडर में तारीख चुनकर अपडेट को रोक सकते हैं. यह अवधि एक बार में अधिकतम 35 दिनों की होगी.
नए फीचर के तहत अब यूजर्स Windows Update को अपनी जरूरत के हिसाब से टाल सकते हैं. सिस्टम में एक नया Pause विकल्प दिया गया है जिसके जरिए आप कैलेंडर में तारीख चुनकर अपडेट को रोक सकते हैं. यह अवधि एक बार में अधिकतम 35 दिनों की होगी.
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दिलचस्प बात यह है कि जब ये 35 दिन पूरे हो जाएंगे, तो आप इसे फिर से बढ़ा सकते हैं. यानी अगर आप चाहें तो अपडेट को लंबे समय तक टालना संभव हो जाएगा. हालांकि, अगर समय रहते आपने इसे दोबारा Pause नहीं किया तो सिस्टम अपने आप अपडेट इंस्टॉल करना शुरू कर देगा.
दिलचस्प बात यह है कि जब ये 35 दिन पूरे हो जाएंगे, तो आप इसे फिर से बढ़ा सकते हैं. यानी अगर आप चाहें तो अपडेट को लंबे समय तक टालना संभव हो जाएगा. हालांकि, अगर समय रहते आपने इसे दोबारा Pause नहीं किया तो सिस्टम अपने आप अपडेट इंस्टॉल करना शुरू कर देगा.
Published at : 27 Apr 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Microsoft Windows TECH NEWS HINDI

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