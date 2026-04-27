अब Windows Update नहीं करेगा मनमानी! 35 दिन तक रोकने का नया फीचर, यूजर्स को मिला पूरा कंट्रोल

दिलचस्प बात यह है कि जब ये 35 दिन पूरे हो जाएंगे, तो आप इसे फिर से बढ़ा सकते हैं. यानी अगर आप चाहें तो अपडेट को लंबे समय तक टालना संभव हो जाएगा. हालांकि, अगर समय रहते आपने इसे दोबारा Pause नहीं किया तो सिस्टम अपने आप अपडेट इंस्टॉल करना शुरू कर देगा.