पूरी रात चलने पर कितनी बिजली खाता है 1.5 टन AC! चालू करने से पहले जान लें हिसाब-किताब

आमतौर पर 1.5 टन का एसी हर घंटे करीब 1 से 1.5 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है. यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका एसी किस प्रकार का है उसकी स्टार रेटिंग क्या है और कमरे का तापमान कितना है. इन्वर्टर एसी आमतौर पर कम बिजली खर्च करता है क्योंकि यह जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट करता है.