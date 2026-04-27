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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीपूरी रात चलने पर कितनी बिजली खाता है 1.5 टन AC! चालू करने से पहले जान लें हिसाब-किताब

पूरी रात चलने पर कितनी बिजली खाता है 1.5 टन AC! चालू करने से पहले जान लें हिसाब-किताब

1.5 Ton AC Electricity Consumption: आमतौर पर 1.5 टन का एसी हर घंटे करीब 1 से 1.5 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 27 Apr 2026 01:39 PM (IST)
1.5 Ton AC Electricity Consumption: आमतौर पर 1.5 टन का एसी हर घंटे करीब 1 से 1.5 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है.

गर्मी बढ़ते ही एसी अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है लेकिन जैसे ही इसे चलाने की बात आती है सबसे बड़ा सवाल बिजली के खर्च को लेकर उठता है. हर महीने बढ़ते बिल को देखते हुए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर 1.5 टन का एसी एक रात में आपकी जेब पर कितना असर डाल सकता है. सही जानकारी होने से आप ठंडक का मज़ा भी ले पाएंगे और खर्च को भी कंट्रोल में रख सकेंगे.

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आमतौर पर 1.5 टन का एसी हर घंटे करीब 1 से 1.5 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है. यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका एसी किस प्रकार का है उसकी स्टार रेटिंग क्या है और कमरे का तापमान कितना है. इन्वर्टर एसी आमतौर पर कम बिजली खर्च करता है क्योंकि यह जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट करता है.
आमतौर पर 1.5 टन का एसी हर घंटे करीब 1 से 1.5 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है. यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका एसी किस प्रकार का है उसकी स्टार रेटिंग क्या है और कमरे का तापमान कितना है. इन्वर्टर एसी आमतौर पर कम बिजली खर्च करता है क्योंकि यह जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट करता है.
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अगर आप एक अच्छे 5 स्टार इन्वर्टर मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी खपत औसतन करीब 1.2 यूनिट प्रति घंटा के आसपास रहती है जबकि पुराने या नॉन-इन्वर्टर एसी में यह आंकड़ा ज्यादा हो सकता है.
अगर आप एक अच्छे 5 स्टार इन्वर्टर मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी खपत औसतन करीब 1.2 यूनिट प्रति घंटा के आसपास रहती है जबकि पुराने या नॉन-इन्वर्टर एसी में यह आंकड़ा ज्यादा हो सकता है.
Published at : 27 Apr 2026 01:39 PM (IST)
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