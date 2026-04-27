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पूरी रात चलने पर कितनी बिजली खाता है 1.5 टन AC! चालू करने से पहले जान लें हिसाब-किताब
1.5 Ton AC Electricity Consumption: आमतौर पर 1.5 टन का एसी हर घंटे करीब 1 से 1.5 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है.
गर्मी बढ़ते ही एसी अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है लेकिन जैसे ही इसे चलाने की बात आती है सबसे बड़ा सवाल बिजली के खर्च को लेकर उठता है. हर महीने बढ़ते बिल को देखते हुए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर 1.5 टन का एसी एक रात में आपकी जेब पर कितना असर डाल सकता है. सही जानकारी होने से आप ठंडक का मज़ा भी ले पाएंगे और खर्च को भी कंट्रोल में रख सकेंगे.
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Published at : 27 Apr 2026 01:39 PM (IST)
Tags :Tech Tips AC TECH NEWS HINDI
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