केजरीवाल और सिसोदिया के बाद आई एक और AAP नेता की चिट्ठी, अब दुर्गेश पाठक ने किया बड़ा ऐलान

आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को चिट्ठी लिखी थी और न्याय न मिलने का दावा करते हुए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था. इसके बाद अब एक और AAP नेता ने जस्टिस को पत्र लिखकर निराशा जताई है.

आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने भी दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखकर आबकारी मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. दुर्गेश पाठक ने चिट्ठी में लिखा था कि वह अभी अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और अदालत में पेश नहीं हो पाएंगे. उनकी ओर से वकील भी सुनवाई में मौजूद नहीं होंगे.

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मनीष सिसोदिया बोले- 'सत्याग्रह के अलावा कोई विकल्प नहीं'

मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लिखी चिट्ठी में लिखा था, "मेरी तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं होगा. मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है. मेरे पास सत्याग्रह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है."

अरविंद केजरीवाल के पत्र में क्या था?

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसी ही एक चिट्ठी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के नाम लिखी थी. इस पत्र में उन्होंने कानूनी कार्यवाही पर चिंता जताते हुआ कहा था कि उनकी न्याय मिलने की उम्मीद टूट चुकी है. इसलिए वह महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग का अनुसरण करने का फैसला ले चुके हैं.

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क्या है आबकारी नीति मामला?

यह पूरा मामला दिल्ली शराब नीति साल 2021 का है. इस मामले में आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार पर शराब नीति में अनियमितताएं करने और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा था. इस मामले की जांच ED और CBI दोनों कर रही हैं. अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा भी कई नेता इसमें आरोपी हैं, लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.