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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकेजरीवाल और सिसोदिया के बाद आई एक और AAP नेता की चिट्ठी, अब दुर्गेश पाठक ने किया बड़ा ऐलान

केजरीवाल और सिसोदिया के बाद आई एक और AAP नेता की चिट्ठी, अब दुर्गेश पाठक ने किया बड़ा ऐलान

Durgesh Pathak Letter: दुर्गेश पाठक ने भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरह खुद को आबकारी नीति मामले की सुनवाई से अलग कर लिया. इसके लिए उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 29 Apr 2026 02:10 PM (IST)
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आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को चिट्ठी लिखी थी और न्याय न मिलने का दावा करते हुए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था. इसके बाद अब एक और AAP नेता ने जस्टिस को पत्र लिखकर निराशा जताई है. 

आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने भी दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखकर आबकारी मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. दुर्गेश पाठक ने चिट्ठी में लिखा था कि वह अभी अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और अदालत में पेश नहीं हो पाएंगे. उनकी ओर से वकील भी सुनवाई में मौजूद नहीं होंगे.

यह भी पढ़ें: 'मैंने उसी दिन इस्तीफा दे दिया था जब...', BJP के मंच से स्वाति मालीवाल ने किया बड़ा खुलासा

मनीष सिसोदिया बोले- 'सत्याग्रह के अलावा कोई विकल्प नहीं'

मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लिखी चिट्ठी में लिखा था, "मेरी तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं होगा. मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है. मेरे पास सत्याग्रह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है."

अरविंद केजरीवाल के पत्र में क्या था?

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसी ही एक चिट्ठी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के नाम लिखी थी. इस पत्र में उन्होंने कानूनी कार्यवाही पर चिंता जताते हुआ कहा था कि उनकी न्याय मिलने की उम्मीद टूट चुकी है. इसलिए वह महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग का अनुसरण करने का फैसला ले चुके हैं.

यह भी पढ़ें: अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया का भी बड़ा फैसला, चिट्ठी में लिखा- 'और कोई रास्ता नहीं बचा है'

क्या है आबकारी नीति मामला?

यह पूरा मामला दिल्ली शराब नीति साल 2021 का है. इस मामले में आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार पर शराब नीति में अनियमितताएं करने और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा था. इस मामले की जांच ED और CBI दोनों कर रही हैं. अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा भी कई नेता इसमें आरोपी हैं, लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.

Published at : 29 Apr 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal Manish Sisodia Durgesh Pathak AAP Swarna Kanta Sharma
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