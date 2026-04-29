700% से ज्यादा प्रॉफिट, आमिर खान की 3 Idiots ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान ने अपने करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. उनकी एक्टिंग के तो फैंस दीवाने हैं और उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. वहीं क्या आप जानते हैं कि एक्टर की 17 साल पहले आई एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड्स धवस्त कर दिए थे और मोटी कमाई कर मेकर्स को मालामाल कर दिया था. चलिए जानते हैं आखिर से फिल्म कौन सी थी जिसने एक्टर के करियर को जहां नई ऊंचाईंयों पर पहुंचाया था तो वहीं मेकर्स का भी तगड़ा मुनाफा किया था.

आमिर खान की इस फिल्म ने मेकर्स को किया था मालामाल

आमिर खान की जो फिल्म मेकर्स के लिए सोने की खान साबित हुई थी वो कोई और नहीं 3 इडियट्स थी. विनोद चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस और राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और लिखित इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. फिल्म की कहानी 3 दोस्तों पर बेस्ड थीं जो इंजिनियरिंग करने के लिए कॉलेड में एडमिशन लेते हैं.

फिल्म में आमिर खान ने रैंचो का किरदार निभाया था और अपनी इस भूमिका से उन्होंने लोगों की दिल जीत लिया था. 3 इडियट्स में आर माधवन, शरमन जोशी, करीना कपूर , मोना सिंह और बोमन ईरानी ने भी अपनी जबरदस्त एक्टिंग से खूब वाहवाही बटोरी थी. इसी के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी. ये फिल्म आमिर खान के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक है और आज भी लोगों को बेहद पसंद है.

ये भी पढ़ें:-Toxic Release Date Postpone: एक बार फिर टल गई 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट, यश ने बताया क्यों 4 जून को रिलीज नहीं होगी फिल्म?

3 इडियट्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि 3 इडियट्स सिनेमाघरों में 25 दिसंबर 2009 को रिलीज हुई थी. फिल्म के बजट की बात करें तो इसे 55 करोड़ की लागत में बनाया गया था लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से 8 गुना ज्यादा कमाई की थी. अपनी जबरदस्त कहानी की बदौलत इस फिल्म ने भारत में 209 करोड़ का कारोबार किया था. जबकि वर्ल्डवाइड इस फिल्म की कमाई 460 करोड़ रुपये रही थी. यानी इसने अपनी लागत से 700 फीसदी ज्यादा मुनाफा कमाया था.

ये भी पढ़ें:-इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान बहक गया था हीरो, डरकर एक्ट्रेस ने दो दिन तक खुद को कमरे में कर लिया था बंद, अनु कपूर का खुलासा