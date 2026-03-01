कितने बजे शुरू होगा IND vs WI मैच? जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितने बजे शुरू होगा भारत और वेस्टइंडीज का मैच? जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

कितने बजे शुरू होगा भारत और वेस्टइंडीज का मैच? जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

India vs West Indies Super-8: आज टीम इंडिया कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी. यह मुकाबला सेमीफाइनल से कम नहीं है, क्योंकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 01 Mar 2026 03:35 PM (IST)
2026 टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दोनों टीमें भिड़ेंगी. दोनों टीमों का यह सुपर-8 का लास्ट मैच है, लेकिन दोनों ही टीमों के लिए यह मैच किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है, क्योंकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. भारत और वेस्टइंडीज का मैच शाम सात बजे शुरू होगा, वहीं मुकाबले का टॉस साढ़े छह बजे होगा.

सुपर-8 में टीम इंडिया के प्रदर्शन की बात करें तो दो मैचों में एक जीत के साथ अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है. नेट रन रेट भारतीय टीम का -0.100 है. वहीं वेस्टइंडीज प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है. वो भी दो मैचों में एक मैच जीती है, लेकिन वेस्टइंडीज का नेट रन रेट +1.791 का है. 

ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट 

कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद मानी जाती है. यहां बड़े स्कोर बनते देखे गए हैं. हालांकि, इस मैदान पर 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक शाम के मैच नहीं हुए है. यह शाम का पहला मुकाबला है. ओस का बड़ा प्रभाव रह सकता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है. 

लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स 

भारत और वेस्टइंडीज का मैच आप टीवी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर जियोस्टार पर मैच लाइव आएगा. अलग-अलग भाषाओं में आप इस मुकाबले की कमेंट्री सुन सकते हैं. 

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह

वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग इलेवन- ब्रेंडन किंग, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्डे/अकील हुसैन, गुडाकेश मोटी और शमार जोसेफ

Published at : 01 Mar 2026 03:35 PM (IST)
