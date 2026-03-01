हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'शहरों पर बमबारी, नागरिकों की हत्या...', ममदानी ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर क्या कहा?

'शहरों पर बमबारी, नागरिकों की हत्या...', ममदानी ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर क्या कहा?

US-Israel Iran War: न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा की. ईरानी न्यूयॉर्कवासियों को संबोधित करते हुए सुरक्षा का आश्वासन दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 01 Mar 2026 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने शनिवार (28 फरवरी) को ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें अवैध आक्रामक युद्ध बताया. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आज अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमले अवैध आक्रामक युद्ध में एक विनाशकारी वृद्धि का संकेत हैं. शहरों पर बमबारी, नागरिकों की हत्या और युद्ध का एक नया मोर्चा खोलना हम अमेरिकी ऐसा नहीं चाहते. 

क्या बोले जोहरान ममदानी
उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी सत्ता परिवर्तन के लिए एक और युद्ध नहीं चाहते. वे महंगाई के संकट से राहत चाहते हैं और वे शांति चाहते हैं. ममदानी ने कहा कि उनका पूरा ध्यान न्यूयॉर्कवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है और वे शहर के पुलिस आयुक्त और आपातकालीन प्रबंधन अधिकारियों के संपर्क में हैं. ममदानी के अनुसार कई एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने और संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ाने सहित कई सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा, "मेरा पूरा ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि हर न्यूयॉर्कवासी सुरक्षित रहे. मैं हमारे पुलिस आयुक्त और आपातकालीन प्रबंधन अधिकारियों के संपर्क में हूं. हम एहतियात के तौर पर कई सक्रिय कदम उठा रहे हैं, जिनमें विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना और संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ाना शामिल है."

आप यहां सुरक्षित रहेंगे- ममदानी
ईरानी न्यूयॉर्कवासियों को सीधे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं. आप इस शहर का अभिन्न अंग हैं. आप हमारे पड़ोसी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, छात्र हैं, कलाकार हैं, श्रमिक हैं और सामुदायिक नेता हैं. आप यहां सुरक्षित रहेंगे." 

नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ईरान पर अमेरिका-इज़रायल के हमलों की कड़ी निंदा की, जिसमें मीनाब के एक लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय पर हमला भी शामिल है, जिसमें कई लोग हताहत हुए हैं.

अल जजीरा के अनुसार, शुरुआत में लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय पर हुए हमले में 50 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन बचाव दल द्वारा मलबे में खोज जारी रखने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 80 से अधिक हो गई है. घटनास्थल से प्राप्त फुटेज में मलबे के बीच बैग और स्कूल की किताबें बिखरी हुई दिखाई दे रही थीं.

ईरान ने सऊदी-कतर में किया US एयरबेस पर अटैक तो शहबाज शरीफ हुए नाराज, कहा- पाकिस्तान इसका...

Published at : 01 Mar 2026 02:26 PM (IST)
