दुनिया में सबसे लंबी रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के पास है, ऐसी तकनीक देख थर-थर कांपने लगते हैं दुश्मन

इन मिसाइलों की सबसे भयावह विशेषता उनकी स्पीड और कम प्रतिक्रिया समय है. एक ICBM की उड़ान में बूस्ट, मिडकोर्स और टर्मिनल जैसे चरण आते हैं और कुल उड़ान समय दूरी के हिसाब से कुछ मिनटों से लेकर आधे घंटे तक हो सकता है. अक्सर महत्वपूर्ण लक्ष्यों तक पहुँचने में केवल कुछ मिनट ही लगते हैं. इस कम समय के चलते चेतावनी, पता लगाना और काउंटर-एक्शन के लिए बेहद सीमित वक्त बचता है जो रणनीतिक तनाव को और बढ़ा देता है.