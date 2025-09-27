एक्सप्लोरर
दुनिया में सबसे लंबी रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के पास है, ऐसी तकनीक देख थर-थर कांपने लगते हैं दुश्मन
Longest Range Ballistic Missile: विश्व में इंटरकॉन्टिनेन्टल बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBM) वे हथियार हैं जिनकी रेंज इतनी ज़्यादा होती है कि वे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक निशाना लगा सकती हैं.
विश्व में इंटरकॉन्टिनेन्टल बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBM) वे हथियार हैं जिनकी रेंज इतनी ज़्यादा होती है कि वे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक निशाना लगा सकती हैं. वर्तमान में रेंज और पेलोड क्षमता के आधार पर रूस की RS-28 Sarmat को सबसे लंबी रेंज वाली और सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिना जाता है. रूस का दावा है कि Sarmat की अधिकतम रेंज करीब 18,000 किलोमीटर तक पहुंचती है जिससे यह दुनिया के किसी भी प्रमुख स्थल को किसी भी लॉन्च साइट से निशाना बना सकती है.
दुनिया में सबसे लंबी रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के पास है, ऐसी तकनीक देख थर-थर कांपने लगते हैं दुश्मन
