मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने पंजाब के संगरूर में कहा कि यहां की सरकार करप्ट है. ऐसी भ्रष्ट सरकार अपने राजनीतिक जीवनकाल के 60 साल में नहीं देखी. यहां वसूली का पैसा दिल्ली जाता है. दिल्ली का जो सरदार है, वो एक एक मंत्रालय में दिल्ली के आदमी को बैठाया है. दिल्ली को पैसा भेजता है.

खरगे ने कहा, ''इस पैसे से हमें धोखा देते हैं. ये बीजेपी की बी टीम है. जहां कांग्रेस जीतीती है, वहीं जाकर ये ठहरते हैं. गुजरात हम जीत रहे थे, वहां टांग मार दी. गोवा हम जीत रहे थे, वहां टांग मार दी. कर्नाटक जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं. आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आप क्यों जाते हो.''

आप क्यों डेमोक्रेसी को बर्बाद करना चाहते हो- खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''आप क्यों डेमोक्रेसी को बर्बाद करना चाहते हो. मोदी को क्यों बढ़ावा देना चाहते हो. क्यों आप बीजेपी को, आरएसएस को बढ़ावा दे रहे हो. ऐसे लोगों को पहले सबक सिखाना चाहिए. इन लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे.''

उन्होंने कहा कि केजरीवाल किसको कब सपोर्ट करेंगे मालूम नहीं. आज राहुल जी ने कुछ लोगों से बात की. एक माता ने कहा कि मेरे बच्चे को गोली से मार दिया. एक ने कहा कि दोनों बच्चे नशे की वजह से मर गए. हर आदमी आकर यही कह रहा था कि यहां करप्शन बहुत है, कानून-व्यवस्था खराब है.

पंजाब का भविष्य पंजाब की जनता तय करेगी, न कि दिल्ली का आदमी- खरगे

खरगे ने कहा, ''हमारा संकल्प है कि हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, गैंगस्टर राज खत्म करेंगे, किसानों को उनका अधिकार दिलाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, दलित और कमजोर तबकों को शक्ति देंगे, भ्रष्टाचार-कुशासन का अंत करेंगे, पंजाब का भविष्य पंजाब की जनता तय करेगी, न कि दिल्ली का आदमी.''

कांग्रेस के टॉप लीडरशीप की तरफ से आप पर ये हमला ऐसे समय में किया गया है जब पंजाब में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं. आप एसआईआर और सीईसी ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन से दूर थी.