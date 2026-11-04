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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Midterm Election Results Live: सीनेट में पिछड़ी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी, बहुमत के करीब डेमोक्रेटिक

US Midterm Election Results Live: सीनेट में पिछड़ी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी, बहुमत के करीब डेमोक्रेटिक

US Midterm Election Results Live Updates: अमेरिका में हुए मिडटर्म इलेक्शन के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं. फ्लोरिडा में ट्रंप को झटका लगा है. उनकी पार्टी के कैंडिडेट की हार हो गई है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय  | Updated at : 04 Nov 2026 08:54 AM (IST)

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अमेरिका मिडटर्म चुनाव लाइव अपडेट्स
Source : PTI

Background

अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन होने के बाद अब काउंटिंग चल रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नतीजों पर विशेष नजर होगी. ट्रंप ने चुनाव के बीच ईरान पर अटैक कर दिया. हालांकि इसका चुनाव पर शायद ही असर पड़ा होगा. बुधवार को चल रही काउंटिंग के नतीजे आने शुरू हो गए हैं.

भारतीय मूल के अमेरिकी नेताओं ने अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. डेमोक्रेटिक पार्टी के सुहास सुब्रमण्यम और अरुणा मिलर ने दोबारा जीत हासिल की है, जबकि फ्लोरिडा में पिया दांडिया अपने रिपब्लिकन विरोधी को हराया है.

वहीं, ओहियो के गवर्नर पद के चुनाव में भारतीय मूल के रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी शुरुआती मतगणना में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन से पीछे हैं.

वर्जीनिया के 10वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में सुब्रमण्यम को करीब 63 प्रतिशत वोट मिले, जबकि उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डेव बेकविथ को लगभग 35 प्रतिशत मत प्राप्त हुए. करीब 82 प्रतिशत मतों की गिनती पूरी होने के बाद एनबीसी न्यूज ने उनकी जीत का अनुमान जताया. इस जीत के साथ सुब्रमण्यम को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में दूसरा कार्यकाल मिलेगा. वह 2024 में वर्जीनिया से कांग्रेस पहुंचने वाले पहले भारतीय-अमेरिकी बने थे.

वहीं, पड़ोसी राज्य मैरीलैंड में भारतीय मूल की अरुणा मिलर ने भी दोबारा उपराज्यपाल का पद हासिल किया. एनबीसी न्यूज ने डेमोक्रेटिक गवर्नर वेस मूर की जीत का अनुमान जताया है. मिलर ने मूर के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. उनकी जीत से मैरीलैंड के शीर्ष राज्य प्रशासन में भारतीय मूल का प्रतिनिधित्व बरकरार रहेगा.

फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पिया दांडिया और रिपब्लिकन उम्मीदवार केसी असकर के बीच मुकाबला काफी करीबी रहा. शुरुआती नतीजों में दांडिया करीब 52 प्रतिशत वोटों के साथ आगे थीं, जबकि असकर को लगभग 48 प्रतिशत मत मिले. करीब 94 प्रतिशत संभावित मतों की गिनती पूरी हो चुकी थी. हालांकि, एनबीसी न्यूज ने इस सीट पर अभी किसी उम्मीदवार की जीत घोषित नहीं की थी.

08:54 AM (IST)  •  04 Nov 2026

US Midterm Election Results Live: बायरन डोनाल्ड्स बने फ्लोरिडा के पहले अश्वेत गवर्नर

रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट बायरन डोनाल्ड्स ने डेमोक्रेट डेविड जॉली को हरा दिया है. वे फ्लोरिडा के पहले अश्वेत गवर्नर चुने गए हैं.

08:35 AM (IST)  •  04 Nov 2026

US Midterm Election Results Live: ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पीछे, क्या है रिजल्ट का ताजा अपडेट

कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी आगे चल रही है. अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा (हाउस) में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना है. सीनेट में भी डेमोक्रेटिक पार्टी आगे चल रही है. ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी फिलहाल पीछे चल रही है.

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