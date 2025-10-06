2D, 3D और 11D मोबाइल ग्लास में क्या होता है फर्क? स्क्रीन प्रोटेक्शन हैरान करने वाला सच आया सामने

जहां तक 11D टेम्पर्ड ग्लास की बात है तो इसे एडवांस और मजबूत बताकर बेचा जाता है. असलियत में 4D, 5D, 9D या 11D जैसी टर्मिनोलॉजी सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा है. कंपनियां इन नामों का इस्तेमाल ग्राहकों को यह एहसास दिलाने के लिए करती हैं कि जितना बड़ा "D" होगा, उतना ज्यादा मजबूत ग्लास होगा. जबकि तकनीकी रूप से डाइमेंशन केवल 3 तक ही सीमित होते हैं. यानी 11D कहकर जो ग्लास बेचा जाता है, वह वास्तव में 2.5D या 3D ग्लास ही होता है.