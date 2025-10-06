एक्सप्लोरर
2D, 3D और 11D मोबाइल ग्लास में क्या होता है फर्क? स्क्रीन प्रोटेक्शन हैरान करने वाला सच आया सामने
Mobile Screen Protection Glass: आजकल स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है और इसकी सुरक्षा को लेकर हर कोई सजग रहता है.
आजकल स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है और इसकी सुरक्षा को लेकर हर कोई सजग रहता है. स्क्रीन टूटने या स्क्रैच लगने का डर सबसे बड़ा होता है इसलिए लोग टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बाजार में 2D, 3D, 5D, 9D और 11D जैसे कई नामों वाले टेम्पर्ड ग्लास मिलने लगे हैं जिससे अक्सर यूज़र्स कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर इनमें फर्क क्या है और कौन-सा बेहतर रहेगा.
Published at : 06 Oct 2025 09:31 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
