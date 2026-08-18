साल के अंत तक लॉन्च होगा BGMI Lite! जानें क्या होगा खास

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Krafton India इस साल के अंत तक BGMI Lite लॉन्च करेगा।

यह गेम कम पावरफुल स्मार्टफोन वाले गेमर्स के लिए है।

सटीक लॉन्च तिथि और न्यूनतम आवश्यकताएँ अभी घोषित नहीं हुई हैं।

BGMI Lite: मोबाइल गेमिंग को देश में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है. खासतौर पर युवाओं में मोबाइल गेमिंग का काफी क्रेज देखने को मिलता है. ऐसे में अब गेमर्स के लिए एक खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, Krafton India ने BGMI Lite को भारत में लॉन्च करने का फैसला लिया है. जानकारी के अनुसार, इस गेम को कंपनी इस साल के अंत तक मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में है. बता दें कि इस गेम को लॉन्च करने का मकसद ऐसे गेमर्स तक अपनी पहुंच बनाना है जिनके पास ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन नहीं है लेकिन फिर भी वो गेम खेलना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि इसमें गेमर्स को क्या नया मिलेगा.

कब लॉन्च होगा BGMI Lite?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस नए गेम के इस साल के अंत तक भारत में लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है. लेकिन कंपनी की ओर से इसकी सही तारीख के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है.

आपको बता दें कि BGMI Lite को लेकर युवाओं में काफी चर्चाएं भी चल रही हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि अब इस नए गेम के आने के बाद कम पावरफुल स्मार्टफोन वाले भी इस गेम का मजा उठा सकेंगे. बताते चलें BGMI का स्टैंडर्ड वर्जन पहले से ही देश में काफी इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन उसे हाई-परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन पर ही खेला जा सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इस गेम का एक लाइट वर्जन लॉन्च करने का फैसला लिया है.

हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इस गेम को खेलने के लिए फोन में कितनी रैम होने चाहिए, कौन-सा प्रोसेसर या कितनी स्टोरेज की जरूरत होगी. इसके अलावा कंपनी ने गेम का डाउनलोड साइज और किन स्मार्टफोन मॉडल्स को सपोर्ट करेगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी शेयर नहीं की है.

अभी ये जानकारियां आनी बाकी हैं

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BGMI Lite को लेकर सिर्फ अभी ये बात सामने आई है कि इसे कंपनी इस साल के अंत तक भारत में लॉन्च कर सकती है. लेकिन इस गेम से जुड़ी कई जरूरी जानकारियों का सामने आने बाकी है. इनमें इसकी सटीक लॉन्च डेट, मिनिमम RAM और प्रोसेसर, डाउनलोड साइज, सपोर्टेड डिवाइस और ये BGMI से गेमप्ले में कितना अंतर होगा, इन सभी चीजों की जानकारी आना अभी बाकी है.

BGMI पहले ही बना चुका है बड़ा रिकॉर्ड

Krafton India के अनुसार, BGMI भारत में 260 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड का आंकड़ा पार कर चुका है. ऐसे में Lite वर्जन कंपनी के लिए नए यूजर्स तक पहुंच बनाने का एक अहम जरिया बन सकता है. आपको बता दें कि अगर ये गेम बजट फोन में आसानी से चल सकता है और गेमर्स को बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में सक्षम हुआ तो ये निश्चित है कि नए गेमर्स भी कंपनी के इस नए वर्जन से कनेक्ट हो जाएंगे.

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