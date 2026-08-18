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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसाल के अंत तक लॉन्च होगा BGMI Lite! जानें क्या होगा खास

साल के अंत तक लॉन्च होगा BGMI Lite! जानें क्या होगा खास

BGMI Lite: इस नए गेम के इस साल के अंत तक भारत में लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 18 Aug 2026 11:01 AM (IST)
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  • Krafton India इस साल के अंत तक BGMI Lite लॉन्च करेगा।
  • यह गेम कम पावरफुल स्मार्टफोन वाले गेमर्स के लिए है।
  • सटीक लॉन्च तिथि और न्यूनतम आवश्यकताएँ अभी घोषित नहीं हुई हैं।

BGMI Lite: मोबाइल गेमिंग को देश में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है. खासतौर पर युवाओं में मोबाइल गेमिंग का काफी क्रेज देखने को मिलता है. ऐसे में अब गेमर्स के लिए एक खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, Krafton India ने BGMI Lite को भारत में लॉन्च करने का फैसला लिया है. जानकारी के अनुसार, इस गेम को कंपनी इस साल के अंत तक मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में है. बता दें कि इस गेम को लॉन्च करने का मकसद ऐसे गेमर्स तक अपनी पहुंच बनाना है जिनके पास ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन नहीं है लेकिन फिर भी वो गेम खेलना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि इसमें गेमर्स को क्या नया मिलेगा.

कब लॉन्च होगा BGMI Lite?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस नए गेम के इस साल के अंत तक भारत में लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है. लेकिन कंपनी की ओर से इसकी सही तारीख के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है.

आपको बता दें कि BGMI Lite को लेकर युवाओं में काफी चर्चाएं भी चल रही हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि अब इस नए गेम के आने के बाद कम पावरफुल स्मार्टफोन वाले भी इस गेम का मजा उठा सकेंगे. बताते चलें BGMI का स्टैंडर्ड वर्जन पहले से ही देश में काफी इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन उसे हाई-परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन पर ही खेला जा सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इस गेम का एक लाइट वर्जन लॉन्च करने का फैसला लिया है.

हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इस गेम को खेलने के लिए फोन में कितनी रैम होने चाहिए, कौन-सा प्रोसेसर या कितनी स्टोरेज की जरूरत होगी. इसके अलावा कंपनी ने गेम का डाउनलोड साइज और किन स्मार्टफोन मॉडल्स को सपोर्ट करेगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी शेयर नहीं की है.

अभी ये जानकारियां आनी बाकी हैं

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BGMI Lite को लेकर सिर्फ अभी ये बात सामने आई है कि इसे कंपनी इस साल के अंत तक भारत में लॉन्च कर सकती है. लेकिन इस गेम से जुड़ी कई जरूरी जानकारियों का सामने आने बाकी है. इनमें इसकी सटीक लॉन्च डेट, मिनिमम RAM और प्रोसेसर, डाउनलोड साइज, सपोर्टेड डिवाइस और ये BGMI से गेमप्ले में कितना अंतर होगा, इन सभी चीजों की जानकारी आना अभी बाकी है.

BGMI पहले ही बना चुका है बड़ा रिकॉर्ड

Krafton India के अनुसार, BGMI भारत में 260 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड का आंकड़ा पार कर चुका है. ऐसे में Lite वर्जन कंपनी के लिए नए यूजर्स तक पहुंच बनाने का एक अहम जरिया बन सकता है. आपको बता दें कि अगर ये गेम बजट फोन में आसानी से चल सकता है और गेमर्स को बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में सक्षम हुआ तो ये निश्चित है कि नए गेमर्स भी कंपनी के इस नए वर्जन से कनेक्ट हो जाएंगे.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 18 Aug 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
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