Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle पर कुछ भी Search करने से पहले जान लें ये Privacy Risk

Google पर कुछ भी Search करने से पहले जान लें ये Privacy Risk

Google Search: गूगल आपकी Search Activity को आपके अकाउंट की सेटिंग्स के आधार पर सेव करता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 18 Aug 2026 01:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • खाते की प्राइवेसी सेटिंग्स की जांच कर डेटा प्रबंधित करें।

Google Search: गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन माना जाता है. लोगों को कुछ भी पूछना होता है तो सीधे गूगल का इस्तेमाल करते हैं. खाने की रेसिपी से लेकर मेडिकल जानकारी, बैंकिंग और शॉपिंग तक, लोग हर तरह की जानकारी के लिए Google Search का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं गूगल सर्च से जुड़े कुछ रिस्क भी होते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है. आइए जानते हैं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए.

Search History होती है सेव

आपको बता दें कि Google आपकी Search Activity को आपके अकाउंट की सेटिंग्स के आधार पर सेव करता है. आपने क्या Search किया, किन वेबसाइट्स पर गए और किन चीजों में इंट्रेस्ट दिखाया, इन सभी चीजों की जानकारी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी की तस्वीर बनाने में मदद करती है.

अगर आपका Google Account कई डिवाइस में लॉग-इन है तो आपकी Activity दूसरे डिवाइस पर भी दिखाई देती है. इसलिए प्राइवेट जानकारी Search करते समय सावधानी बरतना जरूरी होता है.

Search से सामने आ सकती है आपकी पर्सनल पसंद

इसके साथ ही आप Google पर जो चीजें Search करते हैं, उनसे आपकी पसंद और जरूरतों के बारे में जानकारी मिल जाती है. जैसे अगर कोई व्यक्ति लगातार किसी खास बीमारी, नौकरी, प्रोडक्ट या ट्रैवल से जुड़ी जानकारी Search करता है तो उसकी Search Activity उसके बारे में कई चीजें बता सकती है. इसी तरह बार-बार किए गए Searches से आपकी पसंद और ऑनलाइन एक्टिविटी की पूरी एक प्रोफाइल तैयार हो जाती है.

Incognito Mode पूरी Privacy नहीं देता

इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि Incognito Mode इस्तेमाल करने से उनकी Search पूरी तरह Private हो जाती है. लेकिन ऐसा नहीं है. दरअसल, Incognito Mode आपको आपके डिवाइस पर Browsing History और कुछ लोकल डेटा सेव होने से रोकने में मदद करता है.

इसीलिए इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंटरनेट पर आपकी पहचान पूरी तरह छिपी रहती है. वेबसाइट्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट पर आपके द्वारी की जाने वाली सभी एक्टिविटी की जानकारी इकट्ठा करता है.

Sensitive जानकारी Search करने से बचें

इसीलिए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि गूगल पर अपना पासवर्ड, OTP, बैंक अकाउंट डिटेल, कार्ड नंबर, Aadhaar जैसी जरूरी जानकारी को सर्च या कहीं भी फिल करने से बचना चाहिए. इसके साथ ही किसी पर्सनल समस्या से जुड़ी जानकारी Search करते समय भी ये ध्यान रखें कि Search Query खुद आपकी पर्सनल जानकारी का हिस्सा बन सकती है.

Privacy बढ़ाने के लिए क्या करें?

Google Account की Web & App Activity और My Activity जैसी Privacy Settings को समय-समय पर जरूर चेक करें. जरूरत न होने पर Activity Saving को बंद भी किया जा सकता है और पुराने Search Data को भी हटाया जा सकता है. इसके अलावा, किसी दूसरे व्यक्ति के डिवाइस पर अपना Google Account लॉग-इन करने से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ें:

बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के कैसे रखें फोन की डिस्प्ले सुरक्षित? जानें तरीका

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Tech Tips Google Search Google TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Google पर कुछ भी Search करने से पहले जान लें ये Privacy Risk
Google पर कुछ भी Search करने से पहले जान लें ये Privacy Risk
टेक्नोलॉजी
Washing Machine में कौन सा मोड खाता है सबसे ज्यादा बिजली?
Washing Machine में कौन सा मोड खाता है सबसे ज्यादा बिजली?
टेक्नोलॉजी
अब आ गया AI टूथब्रश, दांतों की सफाई के साथ हेल्थ रिपोर्ट भी देगा
अब आ गया AI टूथब्रश, दांतों की सफाई के साथ हेल्थ रिपोर्ट भी देगा
टेक्नोलॉजी
साल के अंत तक लॉन्च होगा BGMI Lite! जानें क्या होगा खास
साल के अंत तक लॉन्च होगा BGMI Lite! जानें क्या होगा खास
Advertisement

वीडियोज

Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सरकार के एक्शन के बाद झुका Meta! CSAM कंटेंट हटाया
सरकार के एक्शन के बाद झुका Meta! CSAM कंटेंट हटाया
महाराष्ट्र
कांग्रेस के वंदेमातरम् वाले वीडियो पर कंगना रनौत का तंज, 'पाकिस्तान वाले भी...'
कांग्रेस के वंदेमातरम् वाले वीडियो पर कंगना रनौत का तंज, 'पाकिस्तान वाले भी...'
क्रिकेट
कितने अमीर हैं LSG टीम के मालिक संजीव गोयनका? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
कितने अमीर हैं LSG टीम के मालिक संजीव गोयनका? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
इंडिया
अमित मालवीय को BJP देनी वाली है कुछ और जिम्मेदारी? समीकरण समझें
अमित मालवीय को BJP देनी वाली है कुछ और जिम्मेदारी? समीकरण समझें
इंडिया
विनोद तावड़े बने यूपी बीजेपी के प्रभारी, गुजरात और पंजाब में किसे कमान?
विनोद तावड़े बने यूपी बीजेपी के प्रभारी, गुजरात और पंजाब में किसे कमान?
ट्रैवल
Monsoon Trekking: पहाड़ों में ट्रेकिंग का है प्लान? मानसून में गलती से भी न जाएं यहां
पहाड़ों में ट्रेकिंग का है प्लान? मानसून में गलती से भी न जाएं यहां
ट्रेंडिंग
Crocodile Enters House Video Viral: घर के अंदर अचानक पहुंचा आदमखोर हैवान, दहशत में यूजर्स
घर के अंदर अचानक पहुंचा आदमखोर हैवान, दहशत में यूजर्स
ABP NEWS
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
ABP NEWS
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
ABP NEWS
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ABP NEWS
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
Embed widget