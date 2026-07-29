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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Leak : iPhone 18 को लेकर बड़ा खुलासा! लॉन्च डेट से लेकर A20 चिप तक कई फीचर्स हुए लीक, जानिए क्या होगा खास

iPhone 18 Leak : iPhone 18 को लेकर बड़ा खुलासा! लॉन्च डेट से लेकर A20 चिप तक कई फीचर्स हुए लीक, जानिए क्या होगा खास

iPhone 18 Leak : कंपनी ने अभी तक iPhone 18 सीरीज को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इसे लेकर लगातार नई-नई लीक रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Jul 2026 09:04 PM (IST)
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iPhone 18 Leak : Apple के अगले iPhone का इंतजार करने वाले यूजर्स के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. कंपनी ने अभी तक iPhone 18 सीरीज को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इसे लेकर लगातार नई-नई लीक रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. इन रिपोर्ट्स में लॉन्च टाइमलाइन से लेकर नए प्रोसेसर, कैमरा अपग्रेड और कीमत तक कई जानकारियां सामने आई हैं. हालांकि इन सभी दावों की Apple ने अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार कंपनी अपने लॉन्च प्लान में भी बड़ा बदलाव कर सकती है. तो आइए जानते हैं कि iPhone 18 सीरीज को लेकर अब तक क्या-क्या जानकारी सामने आई है. 

iPhone 18 की लॉन्च टाइमलाइन को लेकर क्या कहती हैं रिपोर्ट्स?

कई इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च कर सकता है. इसी दौरान कंपनी अपना पहला फोल्डेबल iPhone भी पेश कर सकती है. वहीं स्टैंडर्ड iPhone 18 और  iPhone 18e को 2027 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा, जब Apple अपने Pro और Standard iPhone मॉडल को अलग-अलग समय पर लॉन्च करेगा. हालांकि कंपनी ने फिलहाल इस रणनीति की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. 

A20 चिप के साथ मिल सकती है ज्यादा दमदार परफॉर्मेंस

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 18 सीरीज का सबसे बड़ा अपग्रेड इसका नया प्रोसेसर हो सकता है. बताया जा रहा है कि Pro मॉडल में 2nm तकनीक पर तैयार किया गया A20 Pro चिपसेट दिया जा सकता है. वहीं स्टैंडर्ड iPhone 18 में A20 चिप मिलने की संभावना है. रिपोर्ट्स का दावा है कि नए चिपसेट की मदद से फोन की परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होगी. इसके अलावा बैटरी की खपत कम होगी और डिवाइस में AI फीचर्स भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे. 

कैमरे में भी देखने को मिल सकते हैं बड़े बदलाव

लीक के मुताबिक, iPhone 18 Pro मॉडल के कैमरे में भी अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फोन में वेरिएबल अपर्चर वाला प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है. इस फीचर की मदद से कैमरे में आने वाली रोशनी को जरूरत के अनुसार कंट्रोल किया जा सकेगा. इससे पोर्ट्रेट फोटो और कम रोशनी में ली गई तस्वीरों की क्वालिटी बेहतर होने की उम्मीद है. इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में बेहतर बैटरी और नई डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया गया है, जिससे स्क्रीन की ब्राइटनेस और पावर एफिशिएंसी में सुधार देखने को मिल सकता है. 

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प्रो मॉडल में मिल सकती है 12GB RAM

कई लीक रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कम से कम Pro वेरिएंट में 12GB RAM दी जा सकती है. माना जा रहा है कि इसका उद्देश्य Apple Intelligence के एडवांस AI फीचर्स को बेहतर तरीके से सपोर्ट करना होगा. इसके अलावा रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि Apple इस बार Dynamic Island का साइज पहले से छोटा कर सकता है. हालांकि, अंडर-डिस्प्ले Face ID को लेकर सामने आई लीक को फिलहाल कम सही नहीं माना जा रहा है. 

iPhone 18 की कीमत कितनी हो सकती है?

Apple ने अभी तक iPhone 18 सीरीज की कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है. हालांकि बाजार विश्लेषकों का मानना है कि नए चिपसेट, कैमरा हार्डवेयर और अन्य कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत के कारण iPhone 18 Pro की कीमत बढ़ सकती है. वहीं, स्टैंडर्ड iPhone 18 की कीमत Pro मॉडल की तुलना में कम रहने की उम्मीद है. हालांकि असली कीमत का खुलासा कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगा. 

यह भी पढ़ें - Apple के डिवाइसेज पर मंडरा रहा खतरा! तुरंत करें ये काम

Published at : 29 Jul 2026 09:04 PM (IST)
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Tech IPhone 18 IPhone 18 Launch Date IPhone 18 Leaks
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