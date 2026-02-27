MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो

MS Dhoni Visited Maa Deori Temple: भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) अपनी परंपरा को निभाते हुए झारखंड के प्रसिद्ध मां देवड़ी के मंदिर पहुंचे. माही का मंदिर पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आईपीएल के अगले सीजन (IPL 2026) से पहले माही ने अपनी अटूट आस्था को एक बार फिर दुनिया को दिखाया.

बता दें कि आईपीएल के अलावा धोनी अपना ज्यादातर वक्त रांची में परिवार के साथ ही बिताते हैं. वहीं शुक्रवार को धोनी के मां देवड़ी के मंदिर पहुंचने का वीडियो सामने आया. यह मंदिर रांची से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. माही ने मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चाना की. वहीं सामने आई एक तस्वीर में माही तिलक लगाए हुए नजर आए. इसके अलावा उनके हाथ में लाल चुनरी भी दिखाई दी.

आईपीएल से पहले हर साल करते हैं दर्शन

कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि एमएस धोनी आईपीएल की शुरुआत से पहले हर साल मां देवड़ी के मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं. 2026 के सीजन से पहले भी उन्होंने इस रीति-रिवाज को बखूबी बरकरार रखा. धोनी के मंदिर पहुंचते ही वहां भीड़ जमा हो गई.

MS Dhoni visited the Deori Maa temple today, as he does every year ahead of the IPL season.

- It's time for IPL 2026.



— ` (@WorshipDhoni) February 27, 2026

MS Dhoni at Deori Maa temple for blessings 🥹💛



— Johns. (@CricCrazyJohns) February 27, 2026

बहुत पुराना है मंदिर का इतिहास

गौरतलब है कि मंदिर का इतिहास काफी पुराना है. बताया जाता है कि मंदिर 700 साल से भी ज्यादा पुराना है. हालांकि मंदिर के निर्माण का सही समय अब भी एक रहस्य बना हुआ है. मंदिर में दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं.

एमएस धोनी का आईपीएल करियर

धोनी ने अब तक अपने आईपीएल करियर में 278 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 242 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 38.30 की औसत और 137.45 के स्ट्राइक रेट से 5439 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 24 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 84* रनों का रहा. वहीं माही ने 375 चौके और 264 छक्के लगा लिए हैं.