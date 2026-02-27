हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप

Thalapathy Vijay Divorce: तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद तलाक की अर्जी डाली है. उन्होंने एक्टर पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 27 Feb 2026 07:02 PM (IST)
तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख विजय, इन दिनों अपनी आगामी फिल्म को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच अब विजय की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में आ गई है. खबर है कि एक्टर की पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने एक्टर के खिलाफ तलाक की याचिका दायर की है. शादी के करीब 27 साल बाद ये कपल तलाक लेने जा रहा है.

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का लगाया आरोप
एक्टर विजय की पत्नी संगीता ने चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है. संगीता ने अपनी याचिका में आरोप लगाए हैं कि विजय का एक एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था. जब अप्रैल 2021 में इस संबंध के बारे में पता चला, तब विजय ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर देंगे. लेकिन, ये रिश्ता जारी रहा, जिसके चलते उन्हें गंभीर मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा.

सवाल करने पर लगाई रोक
अदालत में दाखिल अर्जी के मुताबिक, जब उन्होंने अपने पति से इस कथित संबंध को लेकर सवाल किए, तो उनके साथ व्यवहार में बदलाव आने लगा. संगीता ने आरोप लगाया कि विजय ने उनके घरेलू अधिकारों को सीमित कर दिया. उनके आने-जाने पर रोक लगा दी और आर्थिक मामलों में भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं. याचिका में संगीता ने मानसिक प्रताड़ना और क्रूरता का जिक्र करते हुए तलाक की मांग की है. संगीता ने स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत तलाक की अर्जी दाखिल की है. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस कानून के तहत व्यभिचार और क्रूरता जैसे आधारों पर तलाक की मांग की जा सकती है. 

दो साल से रह रहे हैं अलग
संगीता और थलपति विजय पिछले दो साल से अलग रह रहे हैं संगीता श्रीलंकाई तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनकी परवरिश यूनाइटेड किंगडम में हुई है. वहीं विजय, जिन्हें उनके फैंस थलापति के नाम से जानते हैं, ने हाल ही में फिल्मों से दूरी बनाकर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की है. उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम को तमिलनाडु में एक उभरती राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जा रहा है.

शादी को हुए हैं 27 साल
बता दें कि विजय और संगीता की शादी 25 अगस्त 1999 को हुई थी. विजय क्रिश्चियन और संगीता हिंदू हैं. कपल ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी, जिसके बाद चेन्नई में एक शानदार रिसेप्शन भी रखा था. शादी के बाद विजय और संगीता ने 2000 में अपने पहले बच्चे, जेसन संजय का स्वागत किया और 2005 में बेटी दिव्या साशा ने जन्म लिया. शादी के 27 साल बाद अब संगीता ने तलाक के लिए अर्जी दी है. 

Published at : 27 Feb 2026 07:02 PM (IST)
