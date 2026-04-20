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पड़ोसी देश के लोग नहीं कर पा रहे इंटरनेट का इस्तेमाल! जानिए क्या है Internet Load Shedding जिसने खड़ी कर दी नई मुसीबत

Internet Load Shedding: इंटरनेट लोड शेडिंग उस स्थिति को कहा जा रहा है जब लंबे समय तक बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती होती है और इसके चलते मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो जाती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 20 Apr 2026 06:29 PM (IST)
Internet Load Shedding: इंटरनेट लोड शेडिंग उस स्थिति को कहा जा रहा है जब लंबे समय तक बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती होती है और इसके चलते मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो जाती हैं.

पाकिस्तान में बढ़ता बिजली संकट अब सिर्फ घरों और उद्योगों तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका असर डिजिटल दुनिया पर भी साफ दिखाई देने लगा है. हालात ऐसे बन गए हैं कि वहां इंटरनेट लोड शेडिंग जैसी नई समस्या सामने आ गई है जिसने आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है.

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दरअसल, इंटरनेट लोड शेडिंग उस स्थिति को कहा जा रहा है जब लंबे समय तक बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती होती है और इसके चलते मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो जाती हैं. पाकिस्तान में लगातार हो रही बिजली कटौती ने टेलीकॉम नेटवर्क की रीढ़ माने जाने वाले मोबाइल टावरों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. जब बिजली जाती है तो ये टावर बंद हो जाते हैं और लोगों का कनेक्शन टूट जाता है.
दरअसल, इंटरनेट लोड शेडिंग उस स्थिति को कहा जा रहा है जब लंबे समय तक बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती होती है और इसके चलते मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो जाती हैं. पाकिस्तान में लगातार हो रही बिजली कटौती ने टेलीकॉम नेटवर्क की रीढ़ माने जाने वाले मोबाइल टावरों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. जब बिजली जाती है तो ये टावर बंद हो जाते हैं और लोगों का कनेक्शन टूट जाता है.
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इस समस्या ने अब गंभीर रूप ले लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान में पहले से ही बिजली की कमी एक बड़ी चुनौती रही है लेकिन अब इसका असर संचार सेवाओं पर भी पड़ रहा है. लाखों-करोड़ों मोबाइल यूजर्स कॉल करने और इंटरनेट चलाने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में स्थिति और खराब है, जहां नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो जाता है.
इस समस्या ने अब गंभीर रूप ले लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान में पहले से ही बिजली की कमी एक बड़ी चुनौती रही है लेकिन अब इसका असर संचार सेवाओं पर भी पड़ रहा है. लाखों-करोड़ों मोबाइल यूजर्स कॉल करने और इंटरनेट चलाने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में स्थिति और खराब है, जहां नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो जाता है.
Published at : 20 Apr 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Internet Load Shedding

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