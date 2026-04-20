पड़ोसी देश के लोग नहीं कर पा रहे इंटरनेट का इस्तेमाल! जानिए क्या है Internet Load Shedding जिसने खड़ी कर दी नई मुसीबत

दरअसल, इंटरनेट लोड शेडिंग उस स्थिति को कहा जा रहा है जब लंबे समय तक बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती होती है और इसके चलते मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो जाती हैं. पाकिस्तान में लगातार हो रही बिजली कटौती ने टेलीकॉम नेटवर्क की रीढ़ माने जाने वाले मोबाइल टावरों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. जब बिजली जाती है तो ये टावर बंद हो जाते हैं और लोगों का कनेक्शन टूट जाता है.