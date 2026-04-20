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पड़ोसी देश के लोग नहीं कर पा रहे इंटरनेट का इस्तेमाल! जानिए क्या है Internet Load Shedding जिसने खड़ी कर दी नई मुसीबत
Internet Load Shedding: इंटरनेट लोड शेडिंग उस स्थिति को कहा जा रहा है जब लंबे समय तक बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती होती है और इसके चलते मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो जाती हैं.
पाकिस्तान में बढ़ता बिजली संकट अब सिर्फ घरों और उद्योगों तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका असर डिजिटल दुनिया पर भी साफ दिखाई देने लगा है. हालात ऐसे बन गए हैं कि वहां इंटरनेट लोड शेडिंग जैसी नई समस्या सामने आ गई है जिसने आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है.
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Published at : 20 Apr 2026 06:29 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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