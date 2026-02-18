एक्सप्लोरर
इंटरनेट गया तो क्या हुआ? बिना डेटा भी झटपट होगा UPI पेमेंट, जानिए ये आसान तरीका
UPI Payment: आज के समय में शहर हो या गांव, ज्यादातर लेन-देन डिजिटल माध्यम से होने लगे हैं. सब्जी खरीदने से लेकर बिजली बिल भरने तक लोग ऑनलाइन भुगतान पर निर्भर हो चुके हैं.
आज के समय में शहर हो या गांव, ज्यादातर लेन-देन डिजिटल माध्यम से होने लगे हैं. सब्जी खरीदने से लेकर बिजली बिल भरने तक लोग ऑनलाइन भुगतान पर निर्भर हो चुके हैं. National Payments Corporation of India द्वारा संचालित UPI सिस्टम ने पैसों का ट्रांजैक्शन बेहद आसान बना दिया है. Google Pay, Paytm और BHIM जैसे प्लेटफॉर्म इसका आम उदाहरण हैं.
1/6
2/6
Published at : 18 Feb 2026 09:33 AM (IST)
Tags :UPI Payment TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
अब बिना इंटरनेट के भी चलेगा AI? आ गई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे देख आपके भी उड़ जाएंगे होश, यहां जानिए सब कुछ
टेक्नोलॉजी
5 Photos
फोल्डेबल फोन लेने से पहले रुकिए! बड़ी स्क्रीन का सपना कहीं न पड़ जाए भारी, खरीदने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
वेबसाइट की कुकीज को बिना Accept या Reject किए ही कर देते हैं बंद? जानिए ये चालाकी आपको कितनी महंगी पड़ सकती है
टेक्नोलॉजी
6 Photos
9999 या 0007 जैसा VIP नंबर चाहिए? जानिए Jio, Airtel और Vi से मनचाहा फैंसी नंबर पाने का आसान तरीका!
टेक्नोलॉजी
5 Photos
T20 World Cup देखना है? BSNL, Jio, Airtel और Vi के इन सस्ते प्लान्स से मिलेगा पूरा मजा! जानिए सब कुछ
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Airtel, Jio या Vi में कौन है असली नेटवर्क किंग? सिम लेने से पहले फोन की इस छुपी सेटिंग से जान लें पूरा सच
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
अमेरिका और कनाडा समेत कई देशों में YouTube Down, इस वजह से आई परेशानी, ठीक करने में लगी कंपनी
टेक्नोलॉजी
2026 में Apple लाएगा Home Hub, दमदार कैमरे और नया HomePod mini, बदल जाएगी पूरी लाइफस्टाइल
टेक्नोलॉजी
AI समिट में भारतीय सेना ने दिखाया टेक्नोलॉजी में दम! पेश कीं ऐसी ड्यूल-यूज एआई ताकतें, दुनिया रह गई दंग
टेक्नोलॉजी
iOS 26.4 में आ रहा है कमाल का सिक्योरिटी फीचर, आईफोन चोरी होने पर नहीं रहेगी यह टेंशन
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
अब बिना इंटरनेट के भी चलेगा AI? आ गई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे देख आपके भी उड़ जाएंगे होश, यहां जानिए सब कुछ
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion