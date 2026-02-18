इंटरनेट गया तो क्या हुआ? बिना डेटा भी झटपट होगा UPI पेमेंट, जानिए ये आसान तरीका

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UPI Payment: आज के समय में शहर हो या गांव, ज्यादातर लेन-देन डिजिटल माध्यम से होने लगे हैं. सब्जी खरीदने से लेकर बिजली बिल भरने तक लोग ऑनलाइन भुगतान पर निर्भर हो चुके हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 18 Feb 2026 09:33 AM (IST)
UPI Payment: आज के समय में शहर हो या गांव, ज्यादातर लेन-देन डिजिटल माध्यम से होने लगे हैं. सब्जी खरीदने से लेकर बिजली बिल भरने तक लोग ऑनलाइन भुगतान पर निर्भर हो चुके हैं.

आज के समय में शहर हो या गांव, ज्यादातर लेन-देन डिजिटल माध्यम से होने लगे हैं. सब्जी खरीदने से लेकर बिजली बिल भरने तक लोग ऑनलाइन भुगतान पर निर्भर हो चुके हैं. National Payments Corporation of India द्वारा संचालित UPI सिस्टम ने पैसों का ट्रांजैक्शन बेहद आसान बना दिया है. Google Pay, Paytm और BHIM जैसे प्लेटफॉर्म इसका आम उदाहरण हैं.

लेकिन समस्या तब आती है जब इंटरनेट अचानक काम करना बंद कर दे और उसी समय कोई जरूरी भुगतान करना हो. ऐसे में अक्सर लोग मजबूर होकर नकद का सहारा लेते हैं. अगर जेब में कैश भी न हो तो परेशानी और बढ़ जाती है.
लेकिन समस्या तब आती है जब इंटरनेट अचानक काम करना बंद कर दे और उसी समय कोई जरूरी भुगतान करना हो. ऐसे में अक्सर लोग मजबूर होकर नकद का सहारा लेते हैं. अगर जेब में कैश भी न हो तो परेशानी और बढ़ जाती है.
कम ही लोग जानते हैं कि इंटरनेट के बिना भी UPI के जरिए पैसा भेजा जा सकता है. इसके लिए किसी ऐप या डेटा कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. यह सुविधा 2022 से उपलब्ध है और खास तौर पर उन इलाकों के लिए उपयोगी है जहां नेटवर्क कमजोर रहता है.
कम ही लोग जानते हैं कि इंटरनेट के बिना भी UPI के जरिए पैसा भेजा जा सकता है. इसके लिए किसी ऐप या डेटा कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. यह सुविधा 2022 से उपलब्ध है और खास तौर पर उन इलाकों के लिए उपयोगी है जहां नेटवर्क कमजोर रहता है.
Published at : 18 Feb 2026 09:33 AM (IST)
