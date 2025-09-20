स्मार्टफोन बैटरी में mAh का क्या मतलब होता है? 99% लोग हैं इसकी सच्चाई से अंजान

उदाहरण के लिए, अगर किसी फोन में 5000mAh की बैटरी है तो वह 3000mAh वाले फोन से ज्यादा देर तक चलेगी, बशर्ते दोनों में एक जैसा प्रोसेसर और डिस्प्ले इस्तेमाल हो. मान लीजिए, आपके फोन की बैटरी 4000mAh है और फोन हर घंटे 400mA (मिलीएंपियर) की पावर खपत करता है. तो आपका फोन करीब 10 घंटे तक चल सकता है. हालांकि, असल बैकअप कई चीजों पर निर्भर करता है जैसे स्क्रीन का साइज और ब्राइटनेस, प्रोसेसर की पावर खपत, 4G/5G नेटवर्क का इस्तेमाल, बैकग्राउंड ऐप्स और गेमिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग. यानी सिर्फ mAh देखकर ही बैटरी बैकअप का अंदाज़ा लगाना सही नहीं है.