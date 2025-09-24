एक्सप्लोरर
सिर्फ इन 6 देशों के पास है खुद का GPS सिस्टम! पूरी दुनिया है इनके भरोसे, स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल तक को करते हैं कंट्रोल
आज की डिजिटल दुनिया में जीपीएस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. चाहे ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना हो, कैब बुक करनी हो या किसी नए इलाके में रास्ता ढूंढना, हर जगह GPS की मदद ली जाती है. लेकिन यह बात कम लोग जानते हैं कि दुनिया भर में सिर्फ अमेरिका का GPS ही नहीं, बल्कि कुल छह बड़े देशों और समूहों के पास अपने-अपने सैटेलाइट आधारित नैविगेशन सिस्टम मौजूद हैं. यही वजह है कि स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियों और मिसाइल सिस्टम तक सब इन पर निर्भर रहते हैं.
