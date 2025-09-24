सिर्फ इन 6 देशों के पास है खुद का GPS सिस्टम! पूरी दुनिया है इनके भरोसे, स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल तक को करते हैं कंट्रोल

दरअसल, किसी भी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को तकनीकी भाषा में GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है. यह कई सैटेलाइट्स का नेटवर्क होता है जो लगातार पृथ्वी पर सिग्नल भेजते हैं. हमारे फोन या कार में मौजूद रिसीवर इन सिग्नलों को पकड़कर हमारी सटीक लोकेशन बता देते हैं. इस काम के लिए कम से कम चार सैटेलाइट्स का सिग्नल जरूरी होता है.