उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC ने लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था. इस भर्ती के लिए 29 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. जो उम्मीदवार लेखपाल पद के लिए जरूरी योग्यता पूरी करते हैं, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी 2026 तय की गई है.

UPSSSC ने इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन 16 दिसंबर 2025 को जारी किया था. इसके बाद आयोग ने आवेदन की तारीख घोषित की. आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 28 जनवरी 2026 तक आवेदन और फीस जमा कर सकते हैं. अगर किसी अभ्यर्थी से फॉर्म भरने में गलती हो जाती है, तो उसे 4 फरवरी 2026 तक आवेदन में सुधार करने का मौका भी मिलेगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

लेखपाल पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (UP PET) का वैध स्कोरकार्ड होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट (12वीं) या इसके बराबर की परीक्षा पास की हो.

उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी.

कितनी देनी होगी फीस?

लेखपाल भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को केवल 25 रुपये शुल्क देना होगा. यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है. फीस जमा करने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी. ज्यादा डिटेल्स के लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. उम्मीदवार को UPSSSC की वेबसाइट पर जाकर Applicant’s Dashboard में लॉग इन करना होगा. लॉग इन करने के लिए UP PET 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी होगा. लॉग इन करने के बाद उम्मीदवार डिटेल्स दर्ज करें. फिर उम्मीदवार के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक OTP आएगा. OTP डालते ही भरा हुआ आवेदन फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा. उम्मीदवार फॉर्म को ध्यान से जांच सकते हैं और चाहें तो उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

इन डेट्स का रखें ध्यान

नोटिफिकेशन जारी होने की डेट: 16 दिसंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस शुरू होने की तारीख: 29 दिसंबर 2025

आवेदन पत्र और फीस जमा करने की लास्ट डेट: 28 जनवरी 2026

आवेदन में संशोधन की लास्ट डेट: 4 फरवरी 2026

