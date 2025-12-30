एक्टर आमिर खान हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं. हालांकि, इसी कारण से कई बार वो विवादों में भी घिर चुके हैं. एक बार तो एक शो की वजह से उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली थीं. हाल ही में आमिर खान के भांजे इमरान खान ने इसे लेकर रिएक्ट किया है. उन्होंने बताया कि शो सत्यमेव जयते के समय पर आमिर खान को धमकियां मिली थीं.

आमिर को मिली थी जान से मारने की धमकियां

अनफ़िल्टर्ड विद समदीश में इमरान खान ने कहा, 'मैंने अपनी पूरी जिंदगी आमिर को जाना. मेरा उन पर विश्वास है कि वो जो भी फैसले लेते है और जिन चीज़ों में अपना समय और एनर्जी लगाते हैं, वो सब अच्छे इरादे और ईमानदारी से किए जाते हैं. महिला शिशु हत्या पर सत्यमेव जयते में जो एपिसोड आया था उससे बहुत से लोग नाराज़ हो गए थे. उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली थी.'

आगे इमरान ने कहा, 'मामू जान बेचारे को देश से भगाने की कोशिश कर रहे हैं कब से.'

बता दें कि सत्यमेन जयते 2012 से 2014 के बीच में आया था. इस शो को आमिर खान ने होस्ट किया था. शो में आमिर ने कई मुद्दों पर बात की थी. इस में चाइल्ड अब्यूज, रेप, ऑनर किलिंग, भेदभाव, छुआछूत, शराब जैसे कई मुद्दों पर बात की गई थी.

इस फिल्म में दिखे थे आमिर खान

आमिर खान की फिल्मों की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म सितारे जमीन पर में देखा गया था. ये तारे जमीन पर का सीक्वल थी. सितारे जमीन पर को फैंस ने काफी प्यार दिया. फिल्म ने 250 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई की थी. इसके अलावा आमिर का वीर दास की डायरेक्टोरियल हैप्पी पटेल में कैमियो रोल है. इस फिल्म से इमरान खान सालों के बाद कमबैक कर रहे हैं. पिछली बार इमरान खान को देली बेली में देखा गया था. फिल्म 2012 में आई थी.