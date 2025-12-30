हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: अगला मैच कब खेलेंगे विराट कोहली, किस टीम के साथ होगा मुकाबला

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: अगला मैच कब खेलेंगे विराट कोहली, किस टीम के साथ होगा मुकाबला

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में विराट कोहली अपना अगला मैच 6 जनवरी, 2026 को रेलवे के खिलाफ खेलेंगे. इसके बाद, वे न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 30 Dec 2025 08:22 AM (IST)
Preferred Sources

Virat Kohli Next Match In Vijay Hazare Trophy 2025-26: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में लगातार दो मैच खेलने के बाद सौराष्ट्र के खिलाफ भले ही आराम दिया गया हो, लेकिन विराट चौथे मुकाबले में वापसी करेंगे. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने सोमवार यानी 29 दिसंबर, 2025 को बताया कि विराट कोहली 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे. ये मुकाबला भी बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (BCE) में ही खेला जाएगा.

दिल्ली का अगला मैच कब और किसके साथ?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नए नियम के तहत सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले सभी खिलाड़ियों को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के कम से कम दो मैचों में भाग लेना अनिवार्य किया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही घरेलू सीरीज की तैयारी के लिए विराट अपना तीसरा मुकाबला भी खेलना चाहते हैं. डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली ने ‘पीटीआई’ को बताया, ‘फिलहाल, वो खेल रहे हैं. विराट ने तीन मैचों के लिए अपनी उपलब्धता दी है.’

विराट ने पहले मैच में 131 और दूसरे में 77 रन बनाए

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली के लिए खेले शुरुआती दो मैचों में विराट कोहली शानदार लय देखने को मिला, उन्होंने क्रमशः 131 और 77 रन बनाए. उन्होंने इस दौरान लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 16,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी कायम किया. कोहली ने 330वीं पारी में इस मुकाम को हासिल कर दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया. तेंदुलकर ने 391 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी.

भारत-न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का 11 जनवरी से आगाज

बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम 8 जनवरी, 2026 तक वडोदरा पहुंचेगी, लेकिन विराट प्रैक्टिस के लिए एक दिन पहले यहां पहुंच सकते हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज 11 जनवरी को इसी मैदान पर शुरू होगी.

Published at : 30 Dec 2025 08:22 AM (IST)
Tags :
DDCA BCCI VIRAT KOHLI CRICKET Vijay Hazare Trophy 2025-26
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बारिश से नए साल का स्वागत, 7 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
बारिश से नए साल का स्वागत, 7 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
महाराष्ट्र
BEST Bus Accident: कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
विश्व
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
क्रिकेट
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
Advertisement

वीडियोज

Muzaffarnagar में सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत | Breaking | UP News
Maharashtra News: Bhandup West के स्टेशन पर बस ने मारी टक्कर, 4 लोगों की हुई मौत
Crime News : तीन दुल्हनों का 'धोखेबाज' दूल्हा ! |Sansani
UP News: सांसद Ravi Kishan पर CM Yogi की फिर तंज भरी टिप्पणी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'सुप्रीम' आदेश..ये 'जनहित' की जीत है! | Kuldeep Sengar | SC |Unnao
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बारिश से नए साल का स्वागत, 7 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
बारिश से नए साल का स्वागत, 7 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
महाराष्ट्र
BEST Bus Accident: कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
विश्व
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
क्रिकेट
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
टेलीविजन
Anupama Spoiler: राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा, आएगा महाट्विस्ट
राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा
ट्रैवल
Travel Guide 2026: गोवा से केरल तक... शोर-शराबे से दूर भारत के 5 हिडन बीच, यहां आपको मिलेगा असली सुकून
गोवा से केरल तक... शोर-शराबे से दूर भारत के 5 हिडन बीच, यहां आपको मिलेगा असली सुकून
हेल्थ
क्या गाली देने से बढ़ता है कॉन्फिडेंस? शोध में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
क्या गाली देने से बढ़ता है कॉन्फिडेंस? शोध में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
जनरल नॉलेज
कौन सा देश कहलाता है पहाड़ों का बादशाह? अरावली विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
कौन सा देश कहलाता है पहाड़ों का बादशाह? अरावली विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget