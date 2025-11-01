एक्सप्लोरर
जल्द बढ़ने वाली है सस्ते स्मार्टफोन्स की कीमत! जानिए वो वजह जिससे आपकी जेब पर पड़ेगा असर!
Smartphones: इस साल के अक्टूबर से दिसंबर के बीच सस्ते और मिड-रेंज स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ सकती हैं.
इस साल के अक्टूबर से दिसंबर के बीच सस्ते और मिड-रेंज स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ सकती हैं. दरअसल, इन फोन को बनाने में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी चिप्स की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं जिससे कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, TrendForce ने बताया है कि इन फोन में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी चिप्स की सप्लाई लगातार घट रही है.
