जल्द बढ़ने वाली है सस्ते स्मार्टफोन्स की कीमत! जानिए वो वजह जिससे आपकी जेब पर पड़ेगा असर!

इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब चिप निर्माता कंपनियां अपने उत्पादन का फोकस बदल रही हैं. वे स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी के बजाय हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटरों और AI डेटा सेंटर के लिए जरूरी हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) बनाने में ज्यादा ध्यान दे रही हैं. जैसे-जैसे AI सर्वर और डेटा सेंटर की मांग बढ़ रही है वैसे-वैसे HBM की जरूरत भी बढ़ती जा रही है.