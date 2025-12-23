Health Benefits Of Karela Juice: भारत में करेला सबसे ज्यादा पॉपुलर खाने की सब्जियों में से एक है. इसके कई फायदे होते हैं, लोग इसको सब्जी में इस्तेमाल करने के साथ-साथ इसका जूस बनाकर भी पीते हैं, ताकि उनको तमाम तरह की बीमारियों से राहत मिल सके. कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि अगर आप इसका जूस रोजाना सेवन करते हैं, तो डायबिटीज के मरीजों को काफी राहत मिलती है, यह उनके ब्लड सुगर लेवल और किडनी के फिल्टरिंग को इम्प्रूव करता है. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे यह आपके किडनी की बीमारी में आपकी मदद करता है.

करेला का जूस क्यों होता है हेल्दी?

यह कैसे आपको स्वस्थ रखता है, यह जानने से ज्यादा जरूरी यह जानना है कि करेला का जूस होता क्या है. अगर आप नहीं जानते हैं, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि यह करेला को पीसकर बनाया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में हेल्थ के लिए काफी पॉपुलर टॉनिक है. इसमें कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि फोलेट, जिंक, पोटैशियम और आयरन. इसका जूस 87 प्रतिशत डेली के विटामिन C की जरूरतों को पूरा करता है, जो आपके इम्यूनिटी, ब्रेन हेल्थ और टिश्यू हीलिंग को सही करता है.

इससे शरीर को क्या फायदा होता है?

अगर इसके फायदे की बात की जाए, तो करेला का जूस एक-दो नहीं बल्कि कई तरीकों से हमारे लिए फायदेमंद है. प्राचीन काल से ही इसका यूज आयुर्वेद, चाइनीज और वेस्टर्न मेडिकल में होता आ रहा है. तमाम तरह के अध्ययनों से यह पता चला कि टाइप-2 डाइबिटीज में यह काफी फायदेमंद है, इससे ब्लड सुगर लेवल को कम करने में मदद मिलती है. इसके अलावा कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट में इसका यूज किया जाता है. इससे स्कीन को काफी फायदा होता है. एक्सपर्ट मानते हैं कि यह आपके स्किन को ग्लो करने में काफी मदद करता है. इसके अलावा तमाम एक्सपर्ट बताते हैं कि यह मेटाबोलिज्म को तेजी से बर्न करके आपके वेट लॉस करने में भी मदद करता है.

इसके क्या-क्या साइड इफेक्ट?

करेला का जूस जितना फायदेमंद है, इसके नुकसान भी उतना होता है. अगर आप इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो पेट दर्द, डायरिया और पेट में तमाम तरह की दूसरी दिक्कतें भी हो सकती हैं. तमाम रिसर्च में इस बात का दावा जरूर किया गया है कि किडनी की दिक्कत में यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि किडनी की समस्या में इसे काफी समय तक सप्लिमेंट के तौर पर यूज करना फायदेमंद है.

