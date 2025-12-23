हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थKarela Juice For Kidney Health: रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत

Karela Juice: करेला हमारी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, चलिए आपको बताते हैं कि किडनी की बीमारी में यह आपकी मदद किस प्रकार करता है और इससे क्या-क्या फायदा होता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 23 Dec 2025 03:31 PM (IST)
Health Benefits Of Karela Juice: भारत में करेला सबसे ज्यादा पॉपुलर खाने की सब्जियों में से एक है. इसके कई फायदे होते हैं, लोग इसको सब्जी में इस्तेमाल करने के साथ-साथ इसका जूस बनाकर भी पीते हैं, ताकि उनको तमाम तरह की बीमारियों से राहत मिल सके. कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि अगर आप इसका जूस रोजाना सेवन करते हैं, तो डायबिटीज के मरीजों को काफी राहत मिलती है, यह उनके ब्लड सुगर लेवल और किडनी के फिल्टरिंग को इम्प्रूव करता है. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे यह आपके किडनी की बीमारी में आपकी मदद करता है.

करेला का जूस क्यों होता है हेल्दी?

यह कैसे आपको स्वस्थ रखता है, यह जानने से ज्यादा जरूरी यह जानना है कि करेला का जूस होता क्या है. अगर आप नहीं जानते हैं, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि यह करेला को पीसकर बनाया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में हेल्थ के लिए काफी पॉपुलर टॉनिक है. इसमें कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि फोलेट, जिंक, पोटैशियम और आयरन. इसका जूस 87 प्रतिशत डेली के विटामिन C की जरूरतों को पूरा करता है, जो आपके इम्यूनिटी, ब्रेन हेल्थ और टिश्यू हीलिंग को सही करता है.

इससे शरीर को क्या फायदा होता है?

अगर इसके फायदे की बात की जाए, तो करेला का जूस एक-दो नहीं बल्कि कई तरीकों से हमारे लिए फायदेमंद है. प्राचीन काल से ही इसका यूज आयुर्वेद, चाइनीज और वेस्टर्न मेडिकल में होता आ रहा है. तमाम तरह के अध्ययनों से यह पता चला कि टाइप-2 डाइबिटीज में यह काफी फायदेमंद है, इससे ब्लड सुगर लेवल को कम करने में मदद मिलती है. इसके अलावा कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट में इसका यूज किया जाता है. इससे स्कीन को काफी फायदा होता है. एक्सपर्ट मानते हैं कि यह आपके स्किन को ग्लो करने में काफी मदद करता है. इसके अलावा तमाम एक्सपर्ट बताते हैं कि यह मेटाबोलिज्म को तेजी से बर्न करके आपके वेट लॉस करने में भी मदद करता है.

इसके क्या-क्या साइड इफेक्ट?

करेला का जूस जितना फायदेमंद है, इसके नुकसान भी उतना होता है. अगर आप इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो पेट दर्द, डायरिया और पेट में तमाम तरह की दूसरी दिक्कतें भी हो सकती हैं. तमाम रिसर्च में इस बात का दावा जरूर किया गया है कि किडनी की दिक्कत में यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि किडनी की समस्या में इसे काफी समय तक सप्लिमेंट के तौर पर यूज करना फायदेमंद है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 23 Dec 2025 03:31 PM (IST)
Bitter Gourd Bitter Gourd Juice Benefits Karela Juice For Diabetes
Embed widget