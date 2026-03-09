हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीT20 World Cup 2026: भारत की जीत से गूगल भी खुश, सर्च करते ही स्क्रीन पर फूट रहे पटाखे

T20 World Cup 2026: भारत की जीत से गूगल भी खुश, सर्च करते ही स्क्रीन पर फूट रहे पटाखे

T20 World Cup 2026: भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने की खुशी गूगल भी मना रहा है. गूगल पर फाइनल से जुड़ी क्वेरी सर्च करने पर आतिशबाजी वाला एनिमेशन शो हो रहा है.

Key points generated by AI, verified by newsroom

T20 World Cup 2026: फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने इस शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट में अपनी बादशाहत बरकरार रखी है. पहले धुआंधार बैटिंग और फिर टाइट बॉलिंग के चक्कर में न्यूजीलैंड की टीम ऐसी फंसी कि आखिर तक संघर्ष करती नजर आई. इस जीत ने करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को खुश कर दिया है. गूगल भी भारत की इस जीत पर खुश है और वर्ल्ड कप से जुड़ी सर्च करते ही स्क्रीन पर आतिशबाजी हो रही है.

स्क्रीन पर फूट रहे पटाखे

अगर आप गूगल पर T20 World Cup 2026 सर्च करते हैं तो स्क्रीन पर रिजल्ट के साथ आतिशबाजी भी नजर आएगी. इस पेज पर आपको इस मैच के स्कोरकार्ड के साथ हाईलाइट के वीडियो भी दिखेंगे. पेज ओपन होने के बाद तिरंगे वाला एनिमेशन स्क्रॉल अप होते हुआ आता है, जिसके नीचे लिखा है कि भारत चैंपियन बन गया है. इतनी ही देर में पेज पर रंग-बिरंगी आतिशबाजी भी शुरू हो जाती है. पेज के नीचे एनिमेशन को रिप्ले करने और एक्सपीरियंस को शेयर करने के दो टॉगल बने हुए हैं. रिप्ले पर क्लिक या टैप करते ही फिर से आतिशबाजी शुरू हो जाती है. वहीं शेयर ऑप्शन पर टैप करने से आप यह एक्सपीरियंस मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाएंगे. 

भारत ने तीसरी बार जीता T20 World Cup 

भारत दुनिया की पहली टीम बन गई है, जिसने तीन बार T20 World Cup का खिताब जीता है. इसके अलावा अपनी मेजबानी में, लगातार दूसरी बार और ट्रॉफी को डिफेंड करने वाली भी भारत पहली टीम बन गई है. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने बैटिंग करते हुए भारत को धुआंधार शुरुआत दी और फिर अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह की घातक बॉलिंग के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. भारत 96 रनों से यह मैच जीतकर तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया है.

