WhatsApp पर रहेंगे पूरी तरह गुप्त! बिना नंबर दिखाए चैट करने के ये 4 स्मार्ट तरीके जान लिए तो मजा आ जाएगा

WhatsApp पर नंबर लीक होने का सबसे आम रास्ता ग्रुप्स होते हैं. बड़े और पब्लिक ग्रुप्स में जैसे ही आप जुड़ते हैं, वहां मौजूद हर सदस्य आपका नंबर देख सकता है. यही वजह है कि कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे ग्रुप्स को अपने मुख्य नंबर से जॉइन न करें. अगर किसी कम्युनिटी या ग्रुप में शामिल होना जरूरी हो तो उसके लिए किसी अलग नंबर या बिजनेस से जुड़े नंबर का इस्तेमाल ज्यादा सुरक्षित रहता है. इससे आपका पर्सनल नंबर अनजान लोगों की नजरों से दूर रहता है.