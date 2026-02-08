हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WhatsApp पर रहेंगे पूरी तरह गुप्त! बिना नंबर दिखाए चैट करने के ये 4 स्मार्ट तरीके जान लिए तो मजा आ जाएगा

WhatsApp पर रहेंगे पूरी तरह गुप्त! बिना नंबर दिखाए चैट करने के ये 4 स्मार्ट तरीके जान लिए तो मजा आ जाएगा

WhatsApp आज सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रहा बल्कि यह हमारी पहचान से भी जुड़ चुका है. ऐसे में कई लोग चाहते हैं कि वे WhatsApp का इस्तेमाल तो करें लेकिन अपना असली मोबाइल नंबर हर किसी को न दिखे.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 08 Feb 2026 09:48 AM (IST)
WhatsApp आज सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रहा बल्कि यह हमारी पहचान से भी जुड़ चुका है. ऐसे में कई लोग चाहते हैं कि वे WhatsApp का इस्तेमाल तो करें लेकिन अपना असली मोबाइल नंबर हर किसी को न दिखे. हाल ही में ऐसी चर्चाएं जरूर सामने आई हैं कि भविष्य में WhatsApp खुद फोन नंबर छिपाने का फीचर ला सकता है लेकिन फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक विकल्प मौजूद नहीं है. इसके बावजूद कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी पहचान काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं और अनजान लोगों तक अपना प्राइमरी नंबर पहुंचने से रोक सकते हैं.

WhatsApp पर नंबर लीक होने का सबसे आम रास्ता ग्रुप्स होते हैं. बड़े और पब्लिक ग्रुप्स में जैसे ही आप जुड़ते हैं, वहां मौजूद हर सदस्य आपका नंबर देख सकता है. यही वजह है कि कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे ग्रुप्स को अपने मुख्य नंबर से जॉइन न करें. अगर किसी कम्युनिटी या ग्रुप में शामिल होना जरूरी हो तो उसके लिए किसी अलग नंबर या बिजनेस से जुड़े नंबर का इस्तेमाल ज्यादा सुरक्षित रहता है. इससे आपका पर्सनल नंबर अनजान लोगों की नजरों से दूर रहता है.
आमतौर पर लोग WhatsApp अकाउंट अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले मोबाइल नंबर से बनाते हैं लेकिन यह कोई मजबूरी नहीं है. WhatsApp एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा अपना प्राइमरी नंबर ही इस्तेमाल करना पड़े. अगर आप किसी दूसरे नंबर से अकाउंट बनाते हैं तो WhatsApp पर बातचीत करने वाले लोगों को वही नंबर दिखाई देगा न कि आपका असली मोबाइल नंबर. इससे आपकी प्राइवेसी काफी हद तक बनी रहती है.
Published at : 08 Feb 2026 09:48 AM (IST)
Whatsapp Tips WhatsApp TECH NEWS HINDI

