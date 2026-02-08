एक्सप्लोरर
WhatsApp पर रहेंगे पूरी तरह गुप्त! बिना नंबर दिखाए चैट करने के ये 4 स्मार्ट तरीके जान लिए तो मजा आ जाएगा
WhatsApp आज सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रहा बल्कि यह हमारी पहचान से भी जुड़ चुका है. ऐसे में कई लोग चाहते हैं कि वे WhatsApp का इस्तेमाल तो करें लेकिन अपना असली मोबाइल नंबर हर किसी को न दिखे. हाल ही में ऐसी चर्चाएं जरूर सामने आई हैं कि भविष्य में WhatsApp खुद फोन नंबर छिपाने का फीचर ला सकता है लेकिन फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक विकल्प मौजूद नहीं है. इसके बावजूद कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी पहचान काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं और अनजान लोगों तक अपना प्राइमरी नंबर पहुंचने से रोक सकते हैं.
Published at : 08 Feb 2026 09:48 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion