अब जानवर भी करेंगे इंसानों से बात? AI की नई खोज ने दुनिया को चौंकाया

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मानव-जानवर सीधा संवाद अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

Artificial Intelligence: क्या आने वाले समय में इंसान व्हेल से सवाल पूछ सकेगा, डॉल्फिन की चेतावनियों को समझ पाएगा या पक्षियों के संदेशों का मतलब जान सकेगा? जो बातें अब तक केवल फिल्मों और विज्ञान-कल्पना की कहानियों में दिखाई देती थीं वे अब हकीकत के करीब पहुंचती नजर आ रही हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तेज प्रगति ने वैज्ञानिकों को जानवरों के बात करने के सिस्टम को समझने के नए अवसर दिए हैं.

जानवरों की आवाज़ों में छिपे संकेत खोज रहा है AI

दुनिया भर के शोधकर्ता अब AI आधारित न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उसी तकनीक पर आधारित हैं जिस पर ChatGPT जैसे मॉडल काम करते हैं. इन सिस्टम्स की मदद से जानवरों की लाखों आवाज़ों और उनके व्यवहार से जुड़े डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है.

AI उन पैटर्न्स और संकेतों को पहचानने में सक्षम है जिन्हें इंसानी दिमाग या पारंपरिक शोध विधियां आसानी से नहीं पकड़ सकतीं. इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल रही है कि अलग-अलग जानवर किस तरह अपने समूह के अन्य सदस्यों तक जानकारी पहुंचाते हैं.

कई प्रजातियों पर हो रहा है शोध

हाल के वर्षों में चूहों, डॉल्फिन, व्हेल, पक्षियों, बड़े बंदरों और यहां तक कि समुद्री जीवों पर भी AI आधारित अध्ययन किए गए हैं. इन अध्ययनों में अलग-अलग प्रकार की आवाज़ों, उनकी पहचान और उनके संभावित अर्थों को समझने की कोशिश की जा रही है.

उदाहरण के तौर पर, अफ्रीकी धारीदार चूहों पर किए गए एक शोध में वैज्ञानिकों ने 1.22 लाख से अधिक ध्वनियों का विश्लेषण किया. AI ने इनमें कई अलग-अलग प्रकार की कॉल्स की पहचान की जो संभवतः विभिन्न संदेशों को व्यक्त करती हैं.

व्हेल की भाषा को समझने की बड़ी कोशिश

सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक स्पर्म व्हेल के बात करने के सिस्टम को समझने का प्रयास है. वैज्ञानिक मशीन लर्निंग तकनीकों का इस्तेमाल करके व्हेल द्वारा निकाली जाने वाली लाखों कोडा क्लिक ध्वनियों का अध्ययन कर रहे हैं.

शोधकर्ताओं का मानना है कि इन ध्वनियों में शब्दों, नामों, स्थानीय बोलियों और यहां तक कि किसी प्रकार के व्याकरण जैसी संरचनाएं भी मौजूद हो सकती हैं. शुरुआती परिणाम बताते हैं कि व्हेल का संवाद पहले की सोच से कहीं अधिक जटिल हो सकता है.

क्या इंसान और जानवरों के बीच सीधी बातचीत संभव होगी?

वैज्ञानिक अब केवल जानवरों की भाषा को समझने तक सीमित नहीं रहना चाहते बल्कि वे यह भी जांच रहे हैं कि क्या भविष्य में इंसान और जानवरों के बीच दो-तरफा संवाद संभव हो सकता है. इस दिशा में काम कर रहे संगठनों में Earth Species Project और Project CETI शामिल हैं. ये संस्थाएं बड़े AI मॉडलों की मदद से जानवरों की आवाज़ों में छिपे अर्थों को खोजने और संभावित संवाद सिस्टम विकसित करने पर काम कर रही हैं.

अभी भी मौजूद हैं कई चुनौतियां

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जानवरों की संचार सिस्टम को समझना और मानव भाषा की तरह उसका अनुवाद करना दो अलग-अलग बातें हैं. भले ही AI किसी आवाज का अर्थ पहचान ले लेकिन जानवर दुनिया को इंसानों से बिल्कुल अलग तरीके से महसूस करते हैं.

यही कारण है कि वास्तविक अंतर-प्रजातीय संवाद (Interspecies Communication) अभी भी एक बड़ी वैज्ञानिक चुनौती बना हुआ है. फिर भी AI के विकास ने इस दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है और उम्मीद जगाई है कि भविष्य में इंसान अन्य जीवों की बातों को बेहतर तरीके से समझ सकेगा.

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