कब, कहां और कैसे 'फ्री' में देखें भारत-अफगानिस्तान का टेस्ट; यहां मिलेगी A टू Z डिटेल

India vs Afghanistan Test Live: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले इकलौते टेस्ट की शुरुआत 06 जून (शनिवार) से होगी. मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. फैंस मुकाबले के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. फैंस जाहिर तौर पर मुकाबले को 'फ्री' में लाइव जरूर देखना चाहेंगे. अगर आप भी फ्री में मैच देखने वाले लोगों की लिस्ट शामिल हैं, तो यहां आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी.

भारत और अफगानिस्तान का टेस्ट कब होगा मैच?

मुकाबले की शुरुआत 06 जून (शनिवार) से होगी.

भारत और अफगानिस्तान का टेस्ट कहां होगा?

दोनों के बीच होने वाला इकलौता टेस्ट न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा मैच?

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले टेस्ट की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे से होगी. सभी दिन खेल इसी वक्त पर शुरू होगा.

कहां देखें लाइव?

भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौते टेस्ट का टीवी पर लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के जरिए होगा.

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के जरिए होगी, जिसके जरिए आप मैच को मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर देख पाएंगे.

फ्री में कहां देखें लाइव?

सबसे अहम सवाल यह है कि मुकाबले को आप फ्री में कैसे लाइव देख सकते हैं? तो आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट को डीडी की 'फ्री डिश' पर लाइव प्रसारित किया जाएगा.

Witness every session, every wicket & every milestone as #TeamIndia faces Afghanistan in a one-off Test match. 🇮🇳vs🇦🇫



🗓️ June 6-10 ⏰ 9:30 AM



🏏 Game LIVE on DD Sports📺(DD Free Dish)#INDvAFG #TestCricket pic.twitter.com/mUf18nUQFh — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) June 5, 2026

मुकाबले के लिए भारत का स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे.

मुकाबले के लिए अफगानिस्तान का स्क्वॉड

हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज़, रहमानुल्लाह जादरान, अफसर ज़ज़ई (विकेटकीपर), इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अज़मतुल्लाह उमरज़ई, शराफुदीन अशरफ, नांग्याल खारोताई, कैस अहमद, बिलाल सामी, जिया शरीफी और सलीम सफी.

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